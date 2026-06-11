Fini les salons de jardin hors de prix : ce bricolage avec un matériau gratuit les remplace pour moins de 50 €

Les salons de jardin à plus de 300 € plombent vos envies de soirées d’été ? Avec quelques palettes gratuites, un week-end suffit pour créer un coin détente bluffant.

Les beaux jours reviennent, les soirées s’étirent dehors… et le prix des salons de jardin a suivi l’inflation. En magasin, un ensemble 4 places tourne facilement entre 100 et 400 €, parfois beaucoup plus, de quoi refroidir l’envie de transformer sa terrasse en cocon cosy.

Bonne nouvelle : inutile de sacrifier son budget vacances. Avec quelques palettes récupérées gratuitement et un peu d’huile de coude, il est possible de monter un vrai salon de jardin en palettes, canapé d’angle et table basse compris, pour moins de 50 € de fournitures hors coussins. De quoi donner envie de consacrer un week-end à ce projet futé.

Un salon de jardin en palettes pour presque rien

L’idée est simple : utiliser 4 à 6 palettes Europe estampillées EUR ou EPAL, robustes et traitées à la chaleur (marquage HT), pour créer une assise modulable. Deux palettes superposées offrent une hauteur d’environ 30 cm, confortable pour s’asseoir. En fixant d’autres palettes à la verticale, légèrement inclinées (autour de 15°), on obtient des dossiers enveloppants.

Disposées en L, ces assises composent un canapé d’angle convivial ; une palette seule, éventuellement montée sur roulettes, devient une table basse très pratique. En ne payant que les vis en inox et une bonne lasure extérieure, on reste sous la barre des 50 € tout en économisant facilement plusieurs centaines d’euros par rapport à un salon prêt-à-l’emploi.

Bien choisir et récupérer ses palettes sans se tromper

Nous avons tous déjà lorgné sur des palettes derrière un supermarché sans oser demander. Pourtant, c’est là que se cache votre futur coin détente. Les bons spots : zones industrielles, magasins de bricolage ou de jardinerie, petits chantiers, entreprises, ressourceries et groupes de dons. On demande toujours l’autorisation, car certaines palettes sont consignées, et l’on évite de compter sur les déchetteries qui refusent en général toute récupération.

Côté sécurité, on privilégie les palettes marquées EUR/EPAL et HT, solides et sans traitement toxique, et l’on fuit le marquage MB ou les modèles très colorés. On vérifie que les lattes ne sont pas fendues ni gorgées d’humidité, on retire les clous qui dépassent, puis on sort l’outillage de base : ponceuse (idéalement excentrique), scie, perceuse-visseuse, mètre, équerre, gants et masque pour le ponçage.

✨ L’astuce validée par la rédaction Efficacité 9/10 Économie réalisée 150 à 400 € 🔍 Pourquoi ça fonctionne ? Les palettes Europe sont conçues pour supporter de lourdes charges, leur structure en fait une base idéale pour un mobilier solide. L’assemblage par simple empilement et vissage limite les découpes, la lasure ou le saturateur protègent le bois plusieurs saisons, et de gros coussins outdoor transforment ce support brut en véritable salon confortable. 💡 Le petit plus : recycler des matelas bébé ou de vieilles couettes glissés dans des housses cousues maison pour obtenir des assises épaisses à très petit prix. 🚫 À NE JAMAIS FAIRE : utiliser des palettes marquées MB, négliger le ponçage ou monter le salon avec des vis qui ne sont pas en inox.

Assembler, protéger et profiter longtemps de votre coin détente

Une fois les palettes choisies, on passe au confort. On empile deux palettes pour l’assise, que l’on visse solidement dans les plots avec des vis en inox, puis on fixe le dossier découpé dans une troisième palette, éventuellement renforcé par des équerres métalliques. Un ponçage énergique au grain 80 puis 120 supprime les échardes et adoucit les arêtes avant l’application d’une lasure extérieure, d’un saturateur ou d’huile de lin, en deux couches fines.

Il ne reste qu’à poser de généreux coussins outdoor déperlants, un tapis d’extérieur sous la table basse, une guirlande lumineuse accrochée au mur voisin et, pourquoi pas, quelques plantes en pots. Un léger nettoyage à l’eau savonneuse, une vérification des vis une fois par an et une housse respirante pour l’hiver suffisent à garder ce salon de jardin en palettes beau et accueillant saison après saison.