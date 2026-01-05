Froid, chauffage en baisse : ce plaid ultra doux à moins de 30 € chez Maxibazar affole les amateurs de cocooning

Il y a ces soirs de janvier où l'on se surprend à penser, comme le résume la rédaction de Peaches, "J’ai coupé le chauffage". Thermostat en baisse, plaid sur les genoux, chacun cherche la parade pour ne pas grelotter tout en gardant la main sur son budget. En ce début d'année 2026, le froid s'installe vraiment.

Juste après les fêtes, alors que le porte-monnaie est déjà bien sollicité, une offre maison fait beaucoup parler. L'enseigne Maxibazar met en avant un plaid ultra doux Nebraska couleur perle, décrit comme un véritable cocon pour les soirées télé. Son prix vient de chuter de façon très tentante.

Le bon plan Maxibazar sur le plaid Nebraska à 29,99 €

Affiché habituellement autour de 39,99 €, le plaid Nebraska en format 130 x 150 cm passe en ce moment à 29,99 €, soit 10 € d'économie immédiate et une remise de 25 %. L'offre apparaît au catalogue Maxibazar à partir du 5 janvier 2026 et reste valable une vingtaine de jours, jusqu'à la fin du mois.

Passer sous la barre symbolique des 30 € change tout pour un accessoire que l'on va utiliser chaque soir. Pour les petits budgets qui surveillent leurs factures de chauffage, miser sur un plaid dense plutôt que sur un degré de plus au thermostat devient une vraie stratégie anti froid, simple à adopter au quotidien.

Un plaid ultra doux qui coche toutes les cases cocooning

Côté confort, ce modèle se distingue par sa matière en 100 % polyester, reconnue pour bien retenir la chaleur tout en offrant un toucher "tout doux". Avec ses 1,4 kg, il apporte une belle sensation de densité sans donner l'impression d'étouffer. C'est exactement le type de plaid que l'on attrape machinalement dès que la température chute.

Ses dimensions de 130 x 150 cm permettent de se couvrir des pieds aux épaules en solo ou de partager la chaleur sur les jambes à deux, tout en restant compact une fois plié, environ 45 x 45 x 15 cm. La couleur "Perle", lumineuse et facile à assortir, s'adapte aussi bien à un salon scandinave qu'à une chambre plus moderne.

Comment profiter du plaid Nebraska sans alourdir la facture

Pour cette promotion, la livraison à domicile est indiquée comme indisponible. Il faut passer par le Click and Collect en magasin, le plaid étant signalé en stock dans 48 boutiques Maxibazar. L'idée est simple : vérifier la disponibilité en ligne près de chez soi, réserver son exemplaire puis le récupérer en quelques minutes au comptoir.

Une fois chez vous, ce plaid de 1,4 kg trouve naturellement sa place sur le canapé ou en bout de lit pour les après-midis lecture. Associé à un pull chaud, il aide à supporter une légère baisse du chauffage, ce qui séduit aussi bien les étudiants en studio que les familles qui veulent traverser l'hiver 2026 sans trop faire grimper la facture.