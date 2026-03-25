Gamelle d’eau du chat : cette erreur de placement que font presque tous les maîtres abîme ses reins

Gamelle pleine, chat indifférent : cette scène concerne des milliers de foyers. Et si un simple détail dans l’emplacement de son eau fragilisait silencieusement ses reins ?

La scène est familière : la gamelle d’eau est pleine, l’eau est claire, mais votre chat jette un coup d’œil, renifle… et repart comme si de rien n’était. Vous changez l’eau, vous déplacez un peu le bol, rien n’y fait. On a l’impression d’un caprice, alors qu’il n’en est rien.

Dans beaucoup de foyers, la question n’est pas vraiment de savoir où placer la gamelle d’eau du chat : on la colle tout simplement aux croquettes, parfois même près de la litière, parce que c’est pratique. Ce détail anodin suffit pourtant à couper net son envie de boire et peut, à la longue, peser sur sa santé.

Où placer la gamelle d’eau du chat pour qu’il ait vraiment envie de boire

Sur les photos de catalogues, tout est aligné : bol de croquettes, gamelle d’eau, parfois même tapis assorti, dans un petit coin bien net de la cuisine. Pour nous, c’est logique et facile à nettoyer. Pour un chat, c’est un « coin repas » saturé d’odeurs et de bruits, qui ne ressemble pas à une source d’eau sûre.

À l’état sauvage, un félin ne mange pas juste à côté d’un point d’eau. Une proie morte abandonne du sang et des bactéries ; si elle flotte près de la berge, l’eau devient suspecte. Ce réflexe est resté gravé dans son instinct. Coller l’assiette de croquettes à la gamelle d’eau revient pour lui à boire dans une mare polluée.

Quand un mauvais emplacement de la gamelle d’eau fatigue ses reins

Un chat boit naturellement peu, surtout s’il mange des croquettes sèches, mais il a tout de même besoin d’environ 40 à 60 ml d’eau par kilo et par jour. Quand la gamelle d’eau l’angoisse, il se contente de quelques gorgées, son urine se concentre, les cristaux se forment, puis arrivent les calculs urinaires, les cystites et, chez certains, l’insuffisance rénale.

Dans la litière, cela se traduit par des pipis plus rares mais très odorants, parfois avec de petites traces rosées. Un chat qui souffre se met aussi à miauler en position accroupie, ou à éviter carrément le bac. Devant ce tableau, l’avis du vétérinaire devient urgent ; l’emplacement de la gamelle d’eau ne suffit plus à tout corriger.

Réussir enfin l’emplacement de la gamelle d’eau du chat

La règle simple, c’est de placer l’eau à plus de deux mètres des croquettes et du bac à litière, dans un endroit calme et accessible en continu. Dans un studio, on peut mettre les croquettes en cuisine, la litière dans la salle de bains et une gamelle d’eau dans le salon, loin des portes et des appareils bruyants.

Pour rendre ce point d’eau vraiment agréable, choisissez un bol large et peu profond, en céramique ou en inox, et changez l’eau une à deux fois par jour, à température ambiante. Beaucoup de chats adorent aussi l’eau en mouvement ; une fontaine bien placée peut relancer leur hydratation en quelques jours.