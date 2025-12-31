Gifi casse les prix : ce coffret de bricolage à moins de 2 € devrait être dans tous les tiroirs, mais peu y pensent

Quand le budget se serre, chaque achat pour la maison est passé au peigne fin, surtout côté bricolage. Entre deux projets laissés en plan et une étagère qui attend depuis des mois, tomber sur un coffret de fixations à prix mini change vite la donne pour les bricoleurs malins.

C’est exactement ce que propose GiFi avec un coffret de 200 vis et chevilles, accompagné de clous, crochets et d’un fil de fer, affiché à seulement 1,64 €. De quoi équiper un tiroir entier pour les petits travaux du quotidien, à condition de bien comprendre ce que contient réellement cette boîte et comment l’exploiter au mieux.

Un coffret de 200 vis et chevilles GiFi à 1,64 € ultra compact

Le kit réunit l’essentiel : différentes vis, chevilles, quelques clous et crochets, plus une bobine de fil de fer d’environ 1,8 mètre. Le tout tient dans un coffret en plastique d’environ 13 cm sur 11,5 cm pour 2,6 cm de haut, facile à glisser dans une caisse à outils, un tiroir de cuisine ou même dans la voiture.

Les éléments en acier misent sur la solidité pour les petites réparations du quotidien. Ce coffret sert surtout de réserve de dépannage pour fixer rapidement une étagère légère, accrocher un cadre, poser une patère ou remettre en état un meuble qui bouge. En revanche, il ne se substitue pas à du matériel professionnel pour des chantiers intensifs ou des charges très lourdes.

Comment rentabiliser chaque vis pour vos petits travaux

Ce kit se prête bien aux interventions rapides : ranger un couloir avec quelques patères, sécuriser une planche dans un placard, compléter une installation de déco murale ou remettre d’aplomb un tiroir qui menace de lâcher. La bobine de fil de fer devient vite un allié pour attacher, suspendre ou renforcer un élément un peu fragile.

Pour éviter de perdre ces petites pièces, mieux vaut organiser le contenu dès l’ouverture. Une méthode simple consiste à les trier par taille ou par usage, puis à garder la bobine de fil de fer à portée de main dans la boîte. Ce tri de départ fait gagner du temps à chaque bricolage et limite les allers-retours en magasin pour une vis manquante.

Bac à bec bleu GiFi à 0,50 € : l’allié rangement du coffret

Pour aller plus loin dans l’organisation, GiFi propose aussi un bac à bec bleu à 0,50 € pièce. Fabriqué en polypropylène résistant, il mesure environ 16,6 cm sur 10,3 cm pour 7,3 cm de haut, avec une contenance d’environ 1,2 L. Ces bacs empilables accueillent sans peine vis, chevilles, rondelles, embouts de perceuse ou dominos électriques.

Quelques bacs suffisent pour transformer un coin de garage ou d’atelier en espace rangé : un bac pour les vis, un autre pour les chevilles, un troisième pour les crochets et clous. En les étiquetant, chaque type de pièce reste visible et accessible, ce qui permet de profiter pleinement du coffret à 1,64 € et d’en faire une base fiable pour tout le bricolage occasionnel à la maison.