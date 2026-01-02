Gifi : cette tête de lit en rotin à moins de 90 € s’arrache en magasin et fait regretter les modèles à 300 €

Changer l’ambiance de sa chambre avec un petit budget, sans peinture ni gros travaux, reste un défi pour beaucoup. Entre les envies de matières naturelles vues sur Instagram et les prix parfois délirants du mobilier, la tête de lit en rotin fait souvent rêver puis reculer au moment de passer en caisse.

C’est là qu’un modèle vendu chez Gifi sème la pagaille dans les allées déco. La tête de lit Kanna Gifi, en cannage de rotin et affichée à moins de 90 €, fait un carton en magasin comme en ligne, au point que certains fans parlent d’un scandale face aux modèles à 300 €. De quoi se demander ce qui explique un tel engouement.

Tête de lit Kanna Gifi : le rotin bohème qui fait parler de lui

Derrière ce succès, on trouve une tête de lit en rotin qui joue la carte de la simplicité. Le cannage ajouré apporte du relief et une vraie douceur visuelle, tout en laissant passer la lumière. Son coloris clair se marie facilement avec des murs blancs cassés, du lin ou des teintes sable, ce qui ancre immédiatement la chambre dans un style bohème chaleureux.

Les lignes restent fines, sans fioritures, pour laisser la matière naturelle s’exprimer. Résultat : la pièce donne du caractère au mur sans l’écraser visuellement. Beaucoup y voient le bon compromis entre charme rétro et déco actuelle, avec ce petit côté vacances qui plaît en continu.

Prix, dimensions, avis : ce que cache vraiment la tête de lit Kanna

Côté pratique, la tête de lit Kanna mesure 186 cm de large pour seulement 2,5 cm d’épaisseur, avec une hauteur réglable entre 118 et 130 cm. Elle convient à un lit double standard, qu’il soit en 140 ou 160 cm, en laissant un léger débord décoratif de chaque côté. Sa finesse permet de l’installer même dans une petite chambre sans empiéter sur l’espace.

Le prix attire aussi tous les regards : environ 89 € éco-participation incluse, quand beaucoup de têtes de lit en rotin similaires se situent entre 150 et 300 €. Les avis en ligne la créditent d’une note avoisinant 4,5/5 pour une soixantaine de commentaires, saluant la finesse des finitions et un cannage bien tendu. Le rotin, ressource renouvelable à la culture peu énergivore, ajoute un argument plus responsable, tout en restant durable esthétiquement.

Comment adopter cette tête de lit Gifi dans une chambre bohème

Installée en quelques minutes, la Kanna pose tout de suite le décor. Pour composer une chambre harmonieuse, Gifi décline aussi une collection Kanna avec tables de chevet, coiffeuse ou paravent coordonnés. Mieux vaut piocher une ou deux pièces seulement et les mélanger à d’autres meubles en bois clair ou blancs pour éviter l’effet catalogue. Quelques idées pour la styliser :

Ambiance bohème minimaliste avec parure de lit en lin uni, deux coussins texturés et une suspension en fibres végétales.

Version chaleureuse en ajoutant des touches terracotta, un plaid en grosse maille et un tapis en jute.

Esprit bohème-vintage avec affiches encadrées, objets chinés et plantes en paniers.

En jouant sur des textiles naturels, des couleurs douces et quelques accessoires en rotin ou en fibres, cette tête de lit Gifi suffit à transformer l’atmosphère de la chambre. Un achat unique, mais qui change immédiatement la lecture de tout l’espace nuit.