Habitat signe son grand retour : ce canapé iconique 3 places s'annonce comme la pièce incontournable de 2026

"On pensait Habitat mort", résume la rédaction de Peaches à propos de la liquidation de l’enseigne en décembre 2023. La marque de mobilier, longtemps associée au design accessible et aux salons bien pensés, avait brutalement disparu, laissant orphelins quantité d’amateurs de déco.

Depuis juin 2024, Habitat est pourtant de retour en ligne sous la houlette de Vente-unique.com, avec plus de 1 500 références et une promesse claire : moderniser l’offre sans renier son ADN. Au cœur de cette renaissance, un canapé iconique Habitat 3 places, décliné en cuir ou en version Paraty ultra cocooning, s’impose comme la future pièce phare de 2026.

Le canapé 3 places en cuir, symbole du come-back d’Habitat

Parmi les nouveautés mises en avant, le canapé Habitat 3 places en cuir joue le rôle de porte-étendard. Confectionné dans un cuir haut de gamme choisi pour sa durabilité, il a été pensé pour se patiner élégamment avec le temps. Ce matériau, décrit comme facile à entretenir, s’inscrit dans l’envie de consommer moins mais mieux et dans la volonté d’Habitat de proposer un design plus responsable.

Le dessin reste fidèle à l’esprit de la marque : lignes épurées, volumes équilibrés, silhouette minimaliste qui trouve sa place aussi bien dans un appartement contemporain que dans une maison plus classique. Avec ses dimensions généreuses, ce canapé devient un véritable lieu de rassemblement pour les soirées en famille ou entre amis, et le point focal autour duquel s’organise la déco du salon.

Paraty 3 places, la version tissu 3D bleu canard pour un salon cocooning

Pour celles et ceux qui rêvent d’un coin cosy assumé, Habitat mise sur le Paraty 3 places, imaginé par la designer Federica Francini. Ce modèle aux courbes généreuses affiche un tissu 3D en bleu canard, dont la texture en relief renforce l’effet enveloppant. La couleur, vive mais élégante, dynamise un mur clair et se marie naturellement avec des bois chauds, dans l’esprit des salons chaleureux qui se dessinent pour 2026.

Techniquement, Paraty mesure 198 cm de large, 98 cm de profondeur et 78 cm de haut, avec une profondeur d’assise de 66 cm et une hauteur de 44 cm. Trois personnes s’y installent sans effort, deux peuvent s’y allonger pour un film, portées par une assise épaisse et moelleuse. Les premiers avis lui donnent une note moyenne de 4,5/5. Affiché à 999 €, il a déjà été proposé à 769 € (soit 23 % de réduction, environ 230 € de remise), avec une livraison annoncée en une dizaine de jours et un retour possible sous 30 jours.

Cuir ou tissu 3D : choisir son canapé iconique Habitat en 2026

Entre la version cuir et le Paraty en tissu 3D, le choix se fait surtout selon le style de vie et l’ambiance recherchée.

Pour un salon épuré, durable et facile d’entretien, le cuir haut de gamme mise sur la sobriété et la longévité.

Pour une atmosphère ultra cocooning et un accent couleur fort, le Paraty bleu canard crée immédiatement un coin cosy.

Dans les deux cas, mieux vaut mesurer l’espace disponible (longueur, profondeur et circulation) avant de valider un 3 places aussi présent.

Relancée en ligne avec une expérience d’achat fluide et quelques corners physiques, Habitat utilise ce canapé iconique 3 places comme vitrine de sa nouvelle ère. Entre cuir intemporel et tissu 3D enveloppant, la marque aligne deux options prêtes à devenir la pièce centrale des salons français en 2026.