Hiver : ce spray auto à 2,49 € chez B&M fait oublier le grattoir, les stocks fondent plus vite que le givre

Le réveil sonne ce 28 janvier 2026, il fait nuit noire et le pare-brise ressemble à un bloc de glace. Beaucoup d’automobilistes enfilent en vitesse leurs gants, sortent le grattoir et se battent avec une couche de givre qui ne veut pas céder, pendant que les minutes filent et que le retard se profile.

Depuis quelques semaines, un petit spray dégivrant B&M change pourtant cette scène. Vendu 2,49 € en magasin discount, ce flacon signé Dunlop promet de faire fondre le givre en quelques secondes sur pare-brise et serrures, au point que certains assurent ne plus sortir le grattoir du tout. Le détail qui change tout tient dans ce petit aérosol.

Spray dégivrant B&M : un aérosol Dunlop pensé pour les matins gelés

Dans les rayons auto de B&M, il s’agit d’un aérosol dégivrant Dunlop de 600 ml. On secoue, on pulvérise sur le pare-brise ou les vitres, le givre fond presque immédiatement, se transforme en liquide, puis les essuie-glaces évacuent le tout pour retrouver une visibilité nette sans eau chaude sur la vitre ni effort physique dans le froid.

Atout utile en plein hiver, le produit sert aussi à débloquer les serrures figées par le gel quand la portière refuse de s’ouvrir. Dunlop reste une marque automobile bien connue, ce qui rassure les conducteurs sur le respect des vitrages, des joints et des balais d’essuie-glace, même en usage quotidien.

Un prix à 2,49 € qui bouscule Michelin et AUTO PRATIC

B&M affiche ce flacon de 600 ml à 2,49 €, soit environ 4,15 € le litre, un tarif très bas face aux sprays concurrents. Le dégivrant Michelin de 300 ml se vend autour de 4,70 € sur Amazon, avec une formule à action immédiate qui retarde le regivrage et une note de 4,5 sur 5. Un client résume son avis : "Très bien, 3 secondes chrono pour nettoyer le pare-brise", commente un utilisateur, cité par Auto Plus. Un autre confirme : "En deux secondes plus de gel sur les vitres, c’est dingue !".

Sur Amazon toujours, AUTO PRATIC propose un spray dégivrant pare-brise de 600 ml avec pulvérisateur autour de 3,89 €, pensé pour tenir tout l’hiver et limiter les micro-rayures liées au grattoir. Pour l’intérieur du véhicule, certains complètent avec le Rain-X Anti-Fog 200 ml vendu environ 5,12 €. Un utilisateur raconte : "Pas une trace de buée sur les quatre vitres traitées, mais pare-brise et lunette arrière embués jusqu’à l’opacité. Surprenamment efficace !". Un adepte d’airsoft cherchait autre chose : "Je cherchais une solution pour éviter la buée sur mes lunettes de vue pendant mes parties d’airsoft". Il détaille sa méthode : "Une petite application sur les verres avant chaque partie, un bon essuyage en mouvement circulaire, et c’est réglé : plus aucune buée".

Où trouver le spray dégivrant Dunlop chez B&M avant qu’il ne disparaisse

Face aux gelées à répétition, les stocks B&M de ce spray Dunlop peuvent partir vite. L’enseigne propose sur son site un sélecteur de magasin pour vérifier si le produit est en stock, en stock limité ou indisponible selon la ville, avec la possibilité de le réserver en Click & Collect avant de se déplacer. Beaucoup de conducteurs composent alors un petit kit hiver autour de ce spray économique, avec grattoir de secours et gants chauds, histoire d’affronter les matins glacés sans perdre de précieuses minutes.