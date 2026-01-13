H&M Home : cette lampe en grès à 149 € ne ressemble à aucune autre et fait de l’ombre au reste de la collection 2026

Une fois les guirlandes rangées et le sapin sorti, beaucoup découvrent un salon soudainement plus nu, comme si la magie de décembre avait emporté la moitié de la déco. En ce début 2026, la quête d’une lumière plus douce, plus chaleureuse, devient presque aussi importante que celle d’un bon plaid.

C’est dans ce contexte que la nouvelle lampe de table en grès cérame de H et M Home s’impose. Dans la collection hiver 2026, où dominent l’inox, le verre et les teintes vert olive ou bordeaux, ce modèle minéral attire immédiatement l’œil. Elle ne crie pas, mais on ne voit qu’elle.

Une lampe H et M taillée comme une sculpture

Le premier choc, c’est son pied effilé à facettes, en grès cérame beige clair. Avec ses 29,5 cm de hauteur, il évoque une petite sculpture posée sur une console ou un bout de canapé. Les arêtes géométriques accrochent la lumière du jour et créent des ombres changeantes, ce qui donne du relief même lorsque la lampe est éteinte.

Son allure colle parfaitement à la tendance slow design : formes simples, matière minérale, impression d’objet artisanal plutôt que de déco jetable. Dans un salon épuré, un intérieur Japandi ou une ambiance méditerranéenne, ce pied façon pierre taillée structure le coin où on la pose, presque comme une mini œuvre d’art.

Grès cérame et coton, le duo qui change l’ambiance

Au-dessus, un large abat-jour conique en tissu de coton, d’environ 37 cm de diamètre, vient adoucir l’ensemble. La proportion généreuse de l’abat-jour par rapport au pied crée un équilibre très cosy. Une fois allumée, la lumière filtrée devient tamisée, idéale pour les soirées d’hiver où l’on préfère un halo rassurant à un plafonnier trop vif.

Les détails pratiques suivent : câble gainé de textile de 160 cm, bien plus discret qu’un fil plastique, douille E14 et ampoule LED de 9 W maximum, non fournie. En choisissant une LED blanc chaud autour de 2 700 K, la lampe devient parfaite en éclairage d’appoint près du canapé, en chevet ou sur une console d’entrée.

Prix, exclusivité web et façons de la mettre en scène

Affichée à 149 € sur le site de H et M Home France, cette lampe de table se positionne comme une pièce forte au look "designer" sans atteindre les tarifs des modèles en pierre vendus plusieurs centaines d’euros. Référence 1297170001, elle est annoncée comme non disponible en magasin, uniquement en ligne, ce qui renforce son côté objet convoité de la collection 2026.

Dans le reste de la gamme, très marqué par le métal brillant et le verre coloré, son grès cérame neutre joue les chefs d’orchestre. Dans un salon, elle réchauffe un coin lecture avec quelques livres et un fauteuil en tissu bouclette. En duo sur des tables de chevet, elle donne des airs de suite d’hôtel. Sur une console d’entrée, associée à un grand cadre et un vase en céramique, elle suffit à créer ce fameux effet galerie qui manque souvent à nos intérieurs. Où la verriez-vous, vous, pour traverser l’hiver 2026 en douceur ?