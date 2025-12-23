H&M Home : cette vaisselle de fêtes à moins de 15 € affole déjà les réseaux (et va doper votre table)

Chaque année, la même question revient au moment de sortir la nappe blanche : comment dresser une table de fêtes vraiment jolie sans sacrifier la moitié du budget cadeaux. Entre les services trop classiques et les assiettes jetables décevantes, la frustration guette vite au moment d’installer les couverts.

Cette saison, une nouvelle vaisselle de fêtes H&M Home vient de débarquer en rayon et en ligne, avec un objectif clair : transformer la table en décor de fête pour quelques euros par pièce seulement. Sortie fin octobre, la collection fait déjà parler d’elle pour ses matières travaillées, ses couleurs pile dans l’air du temps et son effet waouh immédiat. Les réseaux s’en emparent déjà.

Une vaisselle de fêtes H&M Home pensée pour toutes les ambiances

Le cœur de la collection repose sur un trio de matériaux très travaillés : grès émaillé, faïence brute et verre soufflé qui accrochent la lumière des bougies. Les assiettes présentent des bords irréguliers ou des liserés contrastés, les verres se déclinent en textures bullées ou nervurées, tandis que quelques détails dorés viennent signer l’ensemble. Résultat : une table qui semble sortie d’un magazine déco sans nécessiter un service complet de luxe.

Côté couleurs, deux grandes familles se détachent. D’un côté, un esprit bistrot parisien avec porcelaine blanche bordée de rouge, idéale pour une table de Noël traditionnelle mais chic. De l’autre, un univers blanc glacé plus minimaliste : assiettes ivoire, gobelets givrés, touches de métal clair pour une atmosphère presque polaire. La collection joue aussi la carte cocon, avec des bols en grès aux teintes profondes et des verres teintés pour les dîners d’hiver plus intimistes.

Trois idées de tables faciles à copier sans changer toute votre vaisselle

L’intérêt de cette collection tient aussi à sa capacité à se mixer avec ce que l’on possède déjà. Une simple base de vaisselle blanche peut suffire : il suffit d’ajouter quelques pièces fortes H&M Home pour changer totalement l’ambiance. Branches de sapin ou d’eucalyptus, serviettes en coton, photophores en verre coloré complètent le tableau sans alourdir la note.

Pour s’y retrouver, trois combinaisons ressortent particulièrement :

Esprit bistrot : assiettes liseré rouge, verres texturés et coupes métalliques sur nappe blanche, avec bougies rouge sombre.

Ambiance blanc glacé : service blanc, gobelets givrés, dessous de plat en bois clair et guirlande lumineuse très discrète.

Version slow hiver : assiettes en grès, sets de table en jute, serviettes graphiques et quelques pommes de pin en centre de table.

Des prix canon pour une table qui dure tout l’hiver

Côté budget, la promesse de prix canon se vérifie : une grande assiette de service tourne autour de 14,99 €, quand un paquet de serviettes en papier à message s’affiche aux environs de 2,49 €. En parallèle, des enseignes discount proposent déjà des assiettes en porcelaine blanche au liseré doré à 2 à 3 € la pièce, preuve que l’esthétique H&M Home est devenue une référence copiée.

La différence se joue sur la tenue dans le temps. Pensées pour accompagner toute la saison froide, les pièces de vaisselle résistent aux utilisations répétées, passent au lave-vaisselle et supportent plats chauds comme desserts glacés. De quoi utiliser la vaisselle de fêtes H&M Home bien au-delà du réveillon, du brunch de janvier aux dîners cosy de février, sans avoir l’impression de ressortir une déco uniquement “Noël”.