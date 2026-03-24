Horoscope de demain : ce 25 mars, ces 2 signes risquent de voir leur virement bancaire bloqué net

Ce 25 mars, un ciel électrique s’invite sur vos comptes en banque et grippe certains virements attendus. Deux signes en particulier vont faire face à ce test financier inattendu.

Une notification de virement attendue, un regard répété sur l’appli bancaire… et toujours ce solde figé. L’horoscope de demain annonce pour ce 25 mars un ciel électrique autour de l’argent. Les alignements planétaires créent une zone de turbulences sur la technologie et les échanges d’argent, comme un brouilleur de signal. Deux signes du zodiaque risquent de le sentir passer avec un virement bloqué net.

En astrologie, l’argent représente souvent l’énergie vitale en circulation. Quand les astres de la communication se frottent à ceux de la structure matérielle, l’univers appuie sur un bouton pause : les virements restent en attente. Ce 25 mars, cet arrêt sur image devient un test pour deux signes en particulier, directement exposés à cet imprévu bancaire.

25 mars : un ciel tendu qui teste vos virements bancaires

Les configurations observées évoquent une dissonance rare qui touche tout ce qui passe par les écrans : virements instantanés, paiements en ligne, transferts entre banques. Les flux monétaires se heurtent à un mur invisible, les circuits se grippent, même si la sécurité financière de fond reste intacte.

Dans un horoscope financier consacré à mars 2026, l’astrologue Astrid Uez, interrogée par le journal argentin Clarín, invite déjà à « aligne tes actions sur le pouls du ciel ». Elle décrit Mercure rétrograde en Poissons comme un frein aux signatures, aux négociations salariales et aux démarches bancaires. Ce climat de tri budgétaire donne tout son relief à ce 25 mars chahuté.

Taureau : ce virement tant espéré reste suspendu

Pour le Taureau, signe attaché à la stabilité et aux comptes parfaitement carrés, ce blocage tombe particulièrement mal. Ce 25 mars, le virement sur lequel il comptait s’enlise dans les méandres informatiques, quelque part entre deux serveurs, tandis que l’écran affiche un solde désespérément inchangé. Cette attente rallonge les montagnes russes émotionnelles déjà vécues face à des dossiers administratifs au rythme d’escargot.

Son meilleur allié reste sa rigueur tranquille : conserver mails, lettres, justificatifs, noter chaque date de relance. Plutôt que de s’énerver au téléphone, il gagne à envoyer à sa banque un message structuré, courtois mais ferme via l’espace sécurisé. L’argent n’est pas perdu, il suit simplement un détour forcé, qui peut finir en réparation bienvenue, sous forme de régularisation ou de virement attendu depuis longtemps.

Gémeaux : un bug de dernière minute retient vos euros

Chez les Gémeaux, toujours prompts à se projeter, la somme attendue a parfois déjà été dépensée mentalement avant d’arriver. Ce 25 mars, un bug de dernière minute retient les euros prisonniers, entre délais de traitement capricieux et messages d’erreur agaçants. Le même climat que celui décrit pour mars 2026, fait de retards hiérarchiques et de malentendus, se rejoue à l’échelle d’un simple virement.

Leur atout reste une aisance relationnelle redoutable : décrocher le téléphone, expliquer la situation avec humour, solliciter la bonne personne pour vérifier et débloquer manuellement l’opération. Comme le rappelle Astrid Uez à propos des Poissons, « Revois combien tu es payé ; tu te rendras peut-être compte que tu vaux plus ». Ce bug peut donner envie de faire le tri dans ses abonnements, de revoir ses tarifs et d’alléger son budget pour ne plus être à la merci d’un simple clic.