Horoscope du jeudi 4 juin 2026 : ce passage de la Lune en Verseau pourrait bouleverser la journée de certains signes

Jeudi 4 juin 2026, la Lune passe du Capricorne au Verseau et redistribue les cartes pour chaque signe. Amour, travail, décisions clés : la journée réserve des tournants inattendus.

Jeudi 4 juin 2026 s’ouvre sur un ciel contrasté : votre horoscope du jour se joue entre sérieux matinal et bouffée de liberté l’après‑midi. La Lune quitte le Capricorne pour entrer en Verseau, Mercure vient de s’installer en Cancer, tandis que le Soleil en Gémeaux s’appuie sur Saturne en Bélier. Résultat : une journée idéale pour décider, à condition de garder la tête froide.

Entre intuitions très fines et risques d’illusions, le climat vous pousse à écouter vos ressentis sans perdre le contact avec les faits. Cet horoscope du jeudi 4 juin 2026 signe par signe détaille, pour chaque signe, comment naviguer entre engagement, liberté et émotions : certains auront le vent en poupe, d’autres gagneront à ralentir un peu.

Horoscope du jour : la météo astrale du jeudi 4 juin 2026

En matinée, la Lune en Capricorne met l’accent sur les responsabilités, les dossiers à boucler et tout ce qui demande de la structure. Mercure en Cancer colore la pensée d’émotion et de mémoire, mais son lien harmonieux au Nœud Nord en Poissons aide à comprendre ce qui fait vraiment sens. Bon moment pour organiser, classer, poser noir sur blanc une décision qui mûrit.

En début d’après‑midi, la Lune glisse en Verseau et rejoint Pluton : besoin d’air, idées originales, réactions parfois plus radicales. Le carré entre Mercure en Cancer et Neptune en Bélier peut brouiller les perceptions, faire douter d’un message ou pousser à idéaliser quelqu’un. Soleil en Gémeaux et Saturne en Bélier soutiennent pourtant les choix courageux ; mieux vaut relire un mail, vérifier une info, éviter le mélodrame.

Les signes astrologiques favorisés ou chahutés ce 4 juin 2026

Les signes de Terre, Taureau, Vierge et Capricorne, surfent plutôt bien sur ce mélange de sérieux et de liberté : l’organisation, les démarches concrètes, les projets à long terme avancent s’ils restent souples. Les signes de Feu, Bélier, Lion et Sagittaire, reçoivent l’appui du Soleil en Gémeaux et de Saturne en Bélier pour poser des décisions plus matures sans perdre leur élan.

Les signes d’Eau, Cancer, Scorpion et Poissons, ressentent fortement Mercure en Cancer : l’intuition est excellente, mais une phrase peut être interprétée de travers si l’émotion prend toute la place. Les signes d’Air, Gémeaux, Balance et Verseau, vivent plus intensément le passage de la Lune en Verseau, avec un besoin de distance qui peut surprendre l’entourage.

Horoscope du jeudi 4 juin 2026 signe par signe

Bélier avance avec assurance, ses initiatives trouvent une réponse claire ; Taureau consolide un projet concret en mettant de l’ordre dans ses priorités. Gémeaux reste efficace côté matériel, mais gagne à peser ses mots ; Cancer temporise avant de trancher un choix professionnel ou financier. Lion canalise son ambition dans un objectif réaliste plutôt que dans l’urgence, tandis que Vierge utilise sa diplomatie pour une mise au point apaisante.

Balance profite d’une douceur relationnelle tout en bouclant une tâche importante. Scorpion cultive une proximité tranquille et règle les défis avec calme. Sagittaire avance au travail si ses objectifs restent clairs, tandis que Capricorne structure sa journée et obtient un résultat tangible. Verseau affine ses choix financiers, et Poissons suit son inspiration sur un projet en évitant les dépenses impulsives.