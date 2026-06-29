Horoscope du lundi 29 juin 2026 : cette veille de pleine lune va bouleverser l’amour et l’argent de certains signes

Lundi 29 juin 2026, entre Mercure rétrograde en Cancer et Lune en Capricorne, le ciel tend vos émotions comme vos comptes. Amour, travail, argent : quel message laisse votre signe avant la Pleine Lune ?

Lundi 29 juin 2026 s’ouvre sur un ciel dense : à la veille de la Pleine Lune en Capricorne, Mercure commence sa rétrogradation en Cancer tandis que la Lune occupe déjà ce signe de Terre très exigeant. Entre idées qui fusent et émotions à fleur de peau, l’ambiance ne se résume pas à un simple début de semaine.

Ce horoscope du lundi 29 juin 2026 détaille, signe par signe, comment cette météo astrale joue sur vos relations, vos projets et vos finances. Avec un ciel largement dominé par le feu et l’air, alors que Mercure en Cancer demande de ralentir, certains signes pourraient avoir l’impression de devoir appuyer sur l’accélérateur et le frein en même temps.

Météo astrale du lundi 29 juin 2026

La journée démarre avec la Lune en Capricorne : besoin de pragmatisme, de maîtrise, envie de garder les pieds sur terre. Au fil des heures, elle forme un carré à Neptune en Bélier, ce qui brouille un peu les pistes. Neptune souffle qu’il faudrait agir tout de suite, quand la Lune en Capricorne invite à vérifier calmement où l’on en est. Comme le résume l’astrologue citée par Elle : « Plus nous cherchons à agir dans la précipitation, plus le risque de confusion augmente », explique l’astrologue citée par Elle.

Dans ce contexte, le début de la rétrogradation de Mercure en Cancer, qui se poursuit jusqu’au 24 juillet, marque l’ouverture de trois semaines tournées vers la mémoire affective, la famille et la sécurité intérieure. Des souvenirs, parfois anciens, peuvent remonter, tout comme certains non-dits. Mars qui rejoint Uranus en Gémeaux donne du mouvement et des réactions rapides, tandis que Vénus en Lion intensifie les élans du cœur, Pluton en Verseau accentue les remises en question relationnelles et Jupiter en Cancer soutient les liens qui offrent protection et réconfort.

Horoscope du lundi 29 juin 2026 signe par signe

Les signes de feu (Bélier, Lion, Sagittaire) ressentent fortement le mélange enthousiasme et prudence : Vénus en Lion vous pousse à ouvrir le cœur, mais Mercure rétro en Cancer rappelle l’importance de vos bases familiales et financières. Les signes de Terre (Taureau, Vierge, Capricorne) profitent mieux de la Lune en Capricorne pour consolider leurs acquis, à condition de ne pas céder à la nervosité ambiante. Côté signes d’air (Gémeaux, Balance, Verseau), la communication est centrale, avec des discussions qui peuvent tout changer. Les signes d’eau (Cancer, Scorpion, Poissons) vivent plus intensément le retour d’anciennes émotions, avec une vraie chance de les comprendre autrement.

Voici l’ambiance du jour, signe par signe, en version synthétique :

Bélier : relations plus chaleureuses et solides, belle occasion de dire une vérité douce sans précipiter les dépenses.

: relations plus chaleureuses et solides, belle occasion de dire une vérité douce sans précipiter les dépenses. Taureau : communication à clarifier, fin des non-dits, choix matériels payants si vous restez fidèle à votre sens de la mesure.

: communication à clarifier, fin des non-dits, choix matériels payants si vous restez fidèle à votre sens de la mesure. Gémeaux : privilégiez la qualité des liens, vos talents de négociation favorisent un bon choix financier si vous respectez votre rythme.

: privilégiez la qualité des liens, vos talents de négociation favorisent un bon choix financier si vous respectez votre rythme. Cancer : décalage possible entre ce que vous ressentez et ce que vous montrez, décisions utiles si elles sécurisent sur la durée.

: décalage possible entre ce que vous ressentez et ce que vous montrez, décisions utiles si elles sécurisent sur la durée. Lion : sentiments sincères et construction tranquille, attention aux achats impulsifs destinés à vous récompenser trop vite.

: sentiments sincères et construction tranquille, attention aux achats impulsifs destinés à vous récompenser trop vite. Vierge : confiance en hausse, période idéale pour revoir un projet ou une collaboration en gardant un œil lucide sur vos comptes.

: confiance en hausse, période idéale pour revoir un projet ou une collaboration en gardant un œil lucide sur vos comptes. Balance : petite zone de flou dans les échanges, dialogue authentique recommandé et vérification minutieuse des détails financiers.

: petite zone de flou dans les échanges, dialogue authentique recommandé et vérification minutieuse des détails financiers. Scorpion : questions de finances partagées ou de remboursement à ajuster, sincérité en amour mais dépenses émotionnelles à surveiller.

: questions de finances partagées ou de remboursement à ajuster, sincérité en amour mais dépenses émotionnelles à surveiller. Sagittaire : vie relationnelle animée, besoin d’authenticité, gardez une marge de prudence avant toute décision coûteuse.

: vie relationnelle animée, besoin d’authenticité, gardez une marge de prudence avant toute décision coûteuse. Capricorne : journée exigeante entre attentes des autres et besoins personnels, souplesse recommandée dans le travail et les dépenses.

: journée exigeante entre attentes des autres et besoins personnels, souplesse recommandée dans le travail et les dépenses. Verseau : parole percutante, possible opportunité financière, avancez sur ce qui est concret tout en ménageant votre énergie.

: parole percutante, possible opportunité financière, avancez sur ce qui est concret tout en ménageant votre énergie. Poissons : projet créatif ou idée remise sur le devant de la scène, tri simple dans vos dépenses et priorité à l’estime de vous-même.

Tirer parti de la veille de Pleine Lune en Capricorne

À la veille de la Pleine Lune du 30 juin, un sentiment de saturation émotionnelle peut se faire sentir, surtout pour les signes cardinaux Cancer, Capricorne, Bélier et Balance. Mercure rétrograde en Cancer met en lumière la façon dont chacun se protège, se replie ou évite certaines conversations. Là où une situation réactive une vieille blessure, le ciel du jour invite autant à l’écoute qu’à la lucidité concrète.

Un bilan rapide de fin de mois, sur vos relations comme sur vos engagements matériels, aide à utiliser cette journée comme un point d’appui plutôt que comme une source de tension. Accorder du temps au calme, limiter les décisions prises sous l’impulsion, écrire ce que vous n’osez pas encore dire à voix haute : ces gestes simples s’accordent bien à la Lune en Capricorne et à Mercure en Cancer, et permettent à chaque signe d’aborder la Pleine Lune avec plus de clarté.