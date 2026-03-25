Horoscope fin mars 2026 : ces 2 signes du zodiaque doivent stopper ce cercle vicieux avant qu’il ne ruine tout

Sous la conjonction Soleil‑Saturne du 25 mars 2026, deux signes du zodiaque voient leurs habitudes se retourner contre eux. Leurs choix de fin de mois feront la différence.

Fin mars 2026 a tout d’un bout d’hiver ordinaire, mais l’astrologie décrit une ambiance bien plus chargée. Le 25 mars 2026, une conjonction entre le Soleil et Saturne, amplifiée par une Lune en Cancer au premier quartier, fait remonter à la surface nos habitudes les plus tenaces.

Pour certains, selon les horoscopes, ce transit ressemble à un cadeau puissant de l’univers, surtout pour les Cancer, Vierge, Capricorne et Poissons, portés par des déclics durables. Pour deux autres signes, en revanche, cette même énergie risque d’alimenter un cercle vicieux prêt à saboter leurs efforts si rien ne change.

Fin mars 2026 : quand le ciel met la peur et les blocages en pleine lumière

Ce jour-là, le Soleil rencontre Saturne et met à nu ce qui freine l’affirmation de soi, pendant que la Lune en Cancer, en premier quartier, crée une tension intérieure émotive. Les prévisions astrologiques rappellent, via Franklin D. Roosevelt, que « il n’y a rien à craindre à part la crainte elle-même ». Pour la sphère affective, « L’influence bénéfique de Vénus bien aspectée laisse entrevoir une réelle amélioration de votre vie de couple. Ce sera le moment de vous donner du mal pour reconquérir votre conjoint ou faire fleurir vos relations mutuelles : vos efforts seront très largement récompensés », expliquait l’horoscope de la Balance, cité par Marie Claire.

L’horoscope de la Vierge ajoutait : « Vous pourriez être amené à modifier radicalement la conception que vous aviez du couple et de vos options sentimentales essentielles. Ce revirement vous sera tout à fait bénéfique ; vous aurez intérêt à vous y prêter totalement car votre épanouissement et votre bonheur amoureux en dépendent ». Ce climat de choix mûris sert de toile de fond aux deux signes qui risquent l’auto‑sabotage.

Gémeaux : canaliser l’énergie pour briser le cercle vicieux de la dispersion

Pour les Gémeaux, l’horoscope décrit une trajectoire professionnelle en plein essor sous Mercure et Jupiter : idées qui prennent forme, opportunités à saisir, visibilité accrue. Mars apporte en parallèle un vrai coup d’accélérateur au quotidien, mais avec un risque majeur de dispersion ; l’énergie demande à être dirigée vers ce qui compte, pas vers chaque sollicitation.

Le cercle vicieux apparaît vite : plus les occasions affluent, plus vous dites oui, moins vous terminez, plus vous doutez de vous. Fin mars 2026, la conjonction Soleil-Saturne vous offre la possibilité de trancher. Une priorité professionnelle claire, un non assumé à un projet secondaire peuvent suffire à inverser la dynamique.

Sagittaire : arrêter la fuite en avant avant qu’elle ne sabote tout

Chez le Sagittaire, Mars et Jupiter tissent, d’après l’horoscope, un filet protecteur autour du monde intérieur. Le texte rappelle votre tendance naturelle à fuir vers l’action ou l’aventure dès que quelque chose pèse. Sorties, projets, voyages deviennent alors des échappatoires, et le problème de fond reste intact, prêt à ressurgir plus fort.

Fin mars, la même conjonction Soleil-Saturne vous demande au contraire de rester en place quelques instants. Prendre un temps seul pour ressentir, poser des mots sur ce qui pèse, avoir une conversation que vous repoussez, tout cela ancre un vrai changement. « C’est là que le « cadeau » de l’Univers sort de la tête et commence à changer votre réalité », rappellent les prévisions publiées par Marie France.