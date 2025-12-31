IKEA casse le prix de ce canapé design 2 places : moins de 700 € et 225 € d'économie, mais pas pour tout le monde

Entre les repas de fête et les après-midis séries, la saison donne envie de s'envelopper chez soi dans un coin cocooning. Chez IKEA, un modèle attire les regards : le canapé STOCKHOLM 2 places voit son prix passer sous la barre symbolique des 700 €, au moment où l'on pense à rafraîchir le salon sans faire flamber la carte bancaire.

Habituellement affiché à 899 €, ce canapé design tombe à 674,25 € pour une durée limitée, avec 225 € d'économie immédiate pour les détenteurs du programme de fidélité gratuit IKEA Family. L'offre court du 10 décembre 2025 au 6 janvier 2026, en magasin comme en ligne, sous réserve de stocks disponibles : de quoi relancer les envies de changement.

Canapé STOCKHOLM 2 places : un style scandinave cocooning

Avec ses lignes sobres et ses formes équilibrées, le canapé STOCKHOLM 2 places incarne ce style scandinave qui modernise un salon en un clin d'œil. Son design épuré se glisse aussi bien dans un intérieur contemporain que plus classique, où il devient la pièce forte autour de laquelle s'articule le reste de la décoration.

Son revêtement en velours Alhamn, doux et résistant, renforce l'effet chaleureux en beige, turquoise foncé ou brun foncé. Une version en tissu Djurmo gris/blanc, au tissage discret, s'adresse aux amateurs de matières texturées. Avec ses 178 cm de large, environ 99 cm de profondeur et 70 cm de hauteur, le modèle convient aux petits salons comme aux grandes pièces de vie.

Confort, matériaux et entretien du STOCKHOLM 2 places

Sous ce look travaillé, la technique suit. L'assise repose sur une combinaison de mousse haute résilience et de ressorts ensachés, pensée pour offrir un maintien mi-ferme qui soutient le dos sans donner l'impression de s'enfoncer. Pour un marathon de séries, un livre au calme ou un apéro improvisé, le canapé reste agréable pendant plusieurs heures.

La structure robuste est pensée pour durer, avec une garantie pouvant aller jusqu'à 25 ans pour les membres IKEA Family. Le tissu de la housse, 100 % polyester dont une grande partie recyclée, est amovible et lavable en machine à 40 °C, ce qui simplifie l'entretien au quotidien ; la livraison est proposée selon les magasins et le stock disponible.

Un bon plan à 674,25 € pour le salon

Proposé à 674,25 € au lieu de 899 €, le STOCKHOLM 2 places devient une option pour ceux qui visaient une pièce forte sans dépasser la barre des 700 €. L'inscription au programme IKEA Family est gratuite, en ligne ou en magasin, et elle donne accès à ce tarif remisé pendant la période de promotion, dans la limite des stocks.

Installer ce canapé contre un mur clair, accompagné d'un tapis moelleux et de quelques coussins texturés, suffit à transformer un salon en coin cocooning de magazine. Grâce à ses 178 cm de largeur, il s'intègre aussi bien dans un petit espace urbain que dans un séjour généreux, où il devient le point de ralliement pour lire, discuter ou enchaîner les épisodes.