Ikea casse les prix : ce canapé 2 places bleu chic à accoudoirs larges passe sous les 500 € mais pas pour longtemps

On n’imagine pas qu’un canapé compact aussi stylé puisse coûter moins de 500 € ; c’est pourtant ce que propose IKEA avec son dernier bon plan salon. Entre loyers qui grimpent et mètres carrés qui se réduisent, beaucoup cherchent un coin détente sans envahir le séjour ni plomber le budget. Ceux qui rêvent d’un modèle cosy pour l’hiver regardent ailleurs, pensant qu’un 2 places design reste hors de portée.

Et puis l’on tombe sur le canapé 2 places VIMLE avec accoudoirs larges, habillé du tissu Hillared bleu foncé : en ce moment, il passe à 479,20 € pour les détenteurs de la carte IKEA Family, gratuite. L’offre, valable du 10 décembre 2025 au 6 janvier 2026 dans la limite des stocks, concerne un modèle garanti 10 ans et pensé pour les petits salons urbains. De quoi revoir ses a priori.

VIMLE, le canapé 2 places qui pense aux petits salons

Long de 185 cm pour 98 cm de profondeur, ce canapé compact tient sur un mur de 2 mètres tout en offrant une vraie assise adulte. La largeur d’assise atteint 141 cm, avec 55 cm de profondeur et une hauteur de 48 cm : on s’installe sans avoir les genoux dans la table basse. Haut de 83 cm coussins compris, il reste visuellement léger, un point clé quand on vit dans un studio ou un petit T2.

Pour le confort, IKEA mise sur une mousse haute résilience de 35 kg/m³ pour l’assise et un mélange mousse plus fibres polyester pour le dossier. Le résultat se traduit par un accueil moelleux mais soutenant, apprécié dans les avis clients. Les accoudoirs de 22 cm de large servent de repose-bras ou de tablette improvisée pour un livre ou un plateau. La série VIMLE étant modulaire, ce 2 places pourra s’agrandir plus tard avec une méridienne ou une place supplémentaire.

Hillared bleu foncé, un tissu chic mais facile à vivre

Côté finition, le tissu Hillared bleu foncé apporte un vrai caractère. Sa teinte profonde s’accorde facilement avec du bois clair, du beige ou des touches de laiton, tout en restant sobre pour ne pas lasser. Le revêtement mélange 55 % de coton, 25 % de polyester recyclé, 12 % de viscose et 8 % de lin, pour un toucher légèrement texturé et une allure plus haut de gamme que les tissus basiques.

Sur la fiche IKEA, la résistance à l’abrasion est annoncée à 30 000 cycles Martindale, quand un usage domestique intensif en demande au minimum 15 000. Les couleurs obtiennent une tenue de 5 à 6 sur 8 face à la lumière, ce qui limite la décoloration près d’une fenêtre. Les housses sont amovibles et lavables en machine à 40 °C, sans sèche-linge, avec repassage possible jusqu’à 150 °C : rassurant avec des enfants ou un animal.

Une remise de 20 % qui le fait passer sous les 500 €

Sur le plan financier, la réduction atteint 20 %, soit 119,80 € d’économie par rapport à un tarif hors promotion de 599 €. Pour un canapé 2 places garanti 10 ans et évolutif, ce positionnement met la gamme VIMLE face à des modèles bleu foncé vendus entre 849 et 1 099 € chez d’autres enseignes déco.