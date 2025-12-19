Ikea : ce petit meuble noir à moins de 20 € affole TikTok et change tout dans votre déco chez vous

Sur TikTok ou Instagram, il suffit de faire défiler quelques vidéos déco pour le voir surgir encore et encore : un petit meuble noir, graphique, couvert de plantes ou de bougies, posé dans un coin de salon ou sur un micro balcon. Prix mini, format compact, rendu hyper soigné… de quoi attiser la curiosité.

Derrière ces images qui tournent en boucle, on retrouve toujours le même objet : le piédestal OLIVBLAD IKEA, un meuble d’appoint intérieur et extérieur vendu 19,99 €. Ce support en acier noir s’est invité dans les studios comme dans les grands séjours, au point de devenir un vrai phénomène déco sur les réseaux. Pourquoi une si petite pièce fait-elle autant parler d’elle ?

Pourquoi le piédestal OLIVBLAD IKEA affole TikTok

OLIVBLAD se présente comme une structure en acier noir mat avec trois plateaux ronds à différentes hauteurs. Ce jeu de niveaux crée un relief que n’offre pas une simple étagère droite : plantes, bougies ou objets déco sont mis en scène comme sur un podium. Avec ses 58 cm de haut pour seulement 28 cm de large, il se glisse dans un angle sans saturer visuellement la pièce.

Son look sobre s’adapte à un intérieur scandinave, bohème ou plus urbain, ce qui explique pourquoi il se retrouve partout sur TikTok, Instagram et Pinterest. Dans les vidéos, on le voit tantôt en coin plantes exubérant, tantôt en mini table pour une lampe et quelques livres. Son côté discret mais très photogénique en fait un parfait "background" pour les contenus déco.

Un meuble OLIVBLAD ultra-polyvalent pour petits espaces

Autre raison du succès : sa polyvalence. Conçu pour l’intérieur et l’extérieur, ce piédestal en acier thermolaqué résiste à la pluie, aux UV et aux variations de température. Sur un balcon de ville ou une terrasse, il permet de créer un mini jardin vertical sans monopoliser le sol.

Sur un balcon : support pour aromates et petites plantes.

Dans le salon : podium à plantes ou bout de canapé.

Dans la chambre : table de chevet minimaliste.

Dans l’entrée ou la salle de bains : vide-poche et produits du quotidien.

Son format compact change la perception de l’espace : il ne prend presque pas de place au sol, mais donne de la hauteur à la déco. Beaucoup d’utilisateurs l’emploient pour mettre en valeur une plante tombante ou assembler plusieurs objets sans que cela paraisse encombré.

Montage facile, avis clients et alternative KULTURSKOG

Côté pratique, OLIVBLAD arrive à plat et se monte en quelques minutes, sans outil compliqué. Un contraste amusant avec la phrase du sénateur Claude Malhuret, qui a ironisé sur les difficultés de bricolage en déclarant que "le budget s'annonce encore plus difficile à monter qu'un meuble Ikéa", a lancé Claude Malhuret, cité par France Bleu. Ici, les clients saluent au contraire un montage simple, un entretien réduit à un coup de chiffon humide et une excellente note autour de 4,7/5, certains allant jusqu’à en acheter deux ou trois.

Pour celles et ceux qui veulent un effet plus spectaculaire, IKEA propose aussi KULTURSKOG, un autre piédestal en acier, plus imposant, au style rétro en escalier, vendu 45 €. OLIVBLAD reste toutefois le chouchou des petits espaces : un meuble noir à moins de 20 €, qui structure un coin, met en valeur les plantes et coche toutes les cases du bon plan déco très partagé sur les réseaux sociaux.