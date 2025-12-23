Ikea dépassé ? cette enseigne déco espagnole aussi abordable promet un intérieur bien plus stylé

Aménager un salon ou une chambre avec un petit budget rime souvent avec le même réflexe : filer chez IKEA, remplir son chariot et repartir avec les mêmes étagères que tout le monde. Pratique, rassurant, mais beaucoup finissent par avoir l'impression d'habiter dans un catalogue standardisé plutôt que dans un intérieur vraiment à leur image.

Ce ras-le-bol s'entend partout, au point que certains titres d'articles résument le malaise : "J’ai honte de mon salon IKEA", écrit la rédaction de Peaches. Dans les conversations comme sur les réseaux, une même question revient alors : comment garder des prix serrés, tout en donnant enfin du style à son appartement ?

Kave Home, l’enseigne espagnole qui dépoussière le total look IKEA

Kave Home coche précisément cette case. Née en Espagne, près de la Méditerranée, la marque s'est fait connaître avec un style méditerranéen chaleureux : lignes épurées, bois clair, fibres naturelles, teintes sable ou terracotta. L'objectif est clair, créer des pièces qui ressemblent aux photos d'inspiration Pinterest, sans afficher les étiquettes d'un showroom de luxe.

Concrètement, la marque propose du mobilier coordonné pour chaque pièce : salon, salle à manger, chambre, bureau mais aussi extérieur. De quoi imaginer un fil rouge déco dans tout le logement, plutôt que d'accumuler des achats au hasard au fil des déménagements et des promotions.

Salon : canapés confortables, tables basses design, fauteuils élégants pour structurer l'espace.

Salle à manger : grandes tables en bois massif, chaises contemporaines, buffets fonctionnels.

Chambre et bureau : lits douillets, armoires spacieuses, bureaux ergonomiques et étagères pratiques.

Extérieur : salons de jardin résistants, chaises longues et parasols coordonnés.

Des prix au niveau d’IKEA pour un intérieur plus personnel

Côté budget, Kave Home reste dans la même zone que IKEA. Des chaises design démarrent autour de 50 €, les tables basses tournent autour de 100 €, et les canapés dès 300 €. Pour un salon complet, beaucoup de clients parviennent à assembler canapé, table basse et rangements sans dépasser le budget qu'ils auraient prévu chez le géant suédois.

En boutique, l'enseigne met en scène ses meubles comme de vraies pièces à vivre, avec des associations de couleurs et de matières prêtes à copier. Des conseillers déco aident à composer un projet pièce par pièce, tandis que les collections sont renouvelées très régulièrement, avec de nouvelles références chaque semaine et des promotions fréquentes sur le site comme en magasin.

Une alternative déco responsable déjà bien installée en France

Autre argument qui pèse pour cette alternative à IKEA : la démarche éco-responsable revendiquée par la marque. Une partie importante des collections est fabriquée à partir de bois certifié FSC, de textiles biologiques ou de plastiques recyclés, avec un objectif affiché de supprimer totalement le plastique des emballages et des magasins d'ici 2025.

En France, Kave Home s'est d'abord installée à La Roche-sur-Yon avant d'ouvrir d'autres adresses, de Lyon à Metz en passant par des centres commerciaux comme Carré Sénart, sans oublier un flagship parisien. Ceux qui n'ont pas de magasin à proximité retrouvent l'intégralité du catalogue sur la boutique en ligne, avec livraison à domicile et accès aux mêmes offres promotionnelles.