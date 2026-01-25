IKEA dépassé : chez B&M, cette lampe champignon en verre à moins de 8 € affole les fans de déco, bientôt introuvable

En ce début d'année 2026, les soirées s'étirent et l'envie de cocooning se glisse dans tous les salons. Beaucoup pensent immédiatement aux luminaires du géant suédois IKEA pour réchauffer leur intérieur sans se ruiner. Une autre enseigne de discount gagne pourtant du terrain en France. Chez B&M, une petite lampe rétro en forme de champignon attire les regards au rayon décoration et commence à faire parler d'elle.

Le bon plan en question s'appelle tout simplement lampe LED champignon B&M. Vendue en magasin au prix de 7,99 €, soit moins qu'un déjeuner sur le pouce, cette lampe à poser en met plein les yeux avec son design inspiré des années 70. Entre son matériau entièrement en verre et son allure de mini-objet de collection, elle promet plus qu'un simple gadget lumineux.

Lampe LED champignon B&M : le look vintage qui défie IKEA

Depuis plusieurs saisons, les lampes champignon au pied trapu et abat-jour arrondi envahissent Instagram et les comptes déco. B&M a flairé la tendance et propose sa version maison, référence 523653, entièrement fabriquée en verre. Trois coloris sont disponibles, des teintes discrètes aux nuances plus affirmées, pour s'accorder aussi bien avec un intérieur minimaliste qu'avec une déco bohème chargée de souvenirs.

Le tout reste dans une gamme de prix difficile à ignorer. Là où une suspension champignon JÄLLBY équipée d'une ampoule MOLNART se vend 24,99 € chez IKEA, et où une lampe champignon Blini La Redoute Intérieurs atteint 47,99 €, la version B&M affiche ses 7,99 € sur l'étiquette. Pour les amateurs de détails design, l'écart de budget libère de la marge pour un plaid, un coussin ou une bougie en plus.

Une petite lampe en verre pour une grande ambiance cosy

Pensée comme une lampe d'appoint, cette lampe LED champignon B&M diffuse une lumière douce, idéale pour créer une ambiance cosy sans éblouir. Sur une table de chevet, elle accompagne la lecture du soir ; sur une étagère, elle met en valeur quelques livres ou un cadre photo ; près du canapé, elle dessine un coin détente chaleureux pour les longues soirées d'hiver.

La technologie LED intégrée limite la consommation d'électricité et chauffe peu, ce qui rassure quand la lampe reste allumée des heures sur un meuble en bois. La durée de vie de ce type d'éclairage dépasse largement celle d'une ampoule classique, tout en offrant une lumière agréable pour les yeux. Un détail pratique pour ceux qui veulent une déco lumineuse mais surveillent aussi leurs factures.

Où dénicher la lampe champignon B&M sans la manquer

La lampe champignon en verre B&M est proposée au prix de 7,99 € dans le rayon décoration des magasins de l'enseigne en France. Les stocks varient beaucoup d'un point de vente à l'autre, certains affichant déjà une disponibilité limitée. Le site B&M permet de vérifier en quelques clics si la référence 523653 est encore présente près de chez vous et d'utiliser le service Click et Collect pour la réserver avant qu'elle ne disparaisse des étagères.