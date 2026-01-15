IKEA lance cette suspension en bois qui ridiculise vos lampes Action : si vous en avez plusieurs, lisez ça

Mi-janvier, les guirlandes ont été rangées, le sapin aussi, et le salon paraît soudain très nu. Pour combler ce vide, beaucoup dégainent les petites lampes à moins de 10 euros chez Action, quitte à en accumuler plusieurs sur les meubles pour créer un peu de chaleur.

Cette année, le géant suédois IKEA vient chasser sur ces terres avec une nouveauté beaucoup plus ambitieuse. Sa suspension en bois ÖDLEBLAD promet le volume, les matériaux naturels et un prix encore raisonnable, de quoi faire passer bien des lampes discount pour de simples figurantes.

IKEA vs Action : quand une seule suspension remplace plusieurs petites lampes

Les luminaires de Action ont séduit avec leurs prix mini et leurs designs tendance, parfaits pour un coin de table de chevet ou une étagère. Mais leur petit format et leurs matériaux souvent basiques limitent l’impact visuel. On se retrouve vite à en acheter plusieurs, au risque d’encombrer la pièce. L’idée de la "slow decoration" prend alors tout son sens, en privilégiant une pièce forte qui structure le salon plutôt qu’une série de bibelots lumineux.

A l’inverse, la suspension ÖDLEBLAD assume le rôle de pièce maîtresse. Dessinée par David Wahl, elle forme une sphère de 48 cm de diamètre composée d’éléments inspirés de la célèbre clé Allen de la marque. En plaqué bouleau verni incolore, elle offre un rendu très design scandinave, loin du plastique des modèles premier prix.

Une suspension en bois qui dessine la lumière dans le salon

Éteinte, ÖDLEBLAD ressemble déjà à une sculpture au plafond. Allumée, les lames de bois filtrent la lumière et projettent des motifs géométriques sur les murs, ce qui change immédiatement l’ambiance d’un séjour ou d’une salle à manger. Trois points jouent clairement en sa faveur pour un salon ou une salle à manger :

Le jeu d’ombres : des dessins doux sur les murs et le plafond qui remplacent presque un décor mural.

La lumière tamisée : une clarté chaude, moins agressive que celle d'un plafonnier nu.

L'adaptabilité : un bois clair qui se glisse aussi bien dans un intérieur bohème que très contemporain.

Dans un salon de taille moyenne, cette suspension suffit à structurer l’espace, au-dessus d’une table de repas ou au centre de la pièce. Elle se marie facilement avec des meubles en bois clair ou des matières naturelles déjà présentes et peut remplacer à elle seule la multiplication de petits luminaires d’appoint.

Prix, montage : la riposte d’IKEA face aux lampes Action

L’abat-jour ÖDLEBLAD est vendu 49,99 € ; il faut ajouter une monture électrique, par exemple SUNNEBY autour de 9 euros, et une ampoule. Le montant dépasse celui d’une lampe Action mais reste très loin des suspensions en bois de créateurs souvent trois à quatre fois plus chères. Emballée à plat, la lampe se transporte facilement. Les éléments se clipsent entre eux ; David Wahl souligne qu’ils se montent "sans fixations", a-t-il expliqué à Astuces de Grand-Mère. Le montage demande un peu de patience, en échange d’un luminaire architectural en bois capable de remplacer plusieurs petits achats impulsifs.