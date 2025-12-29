Ikea ressort ce canapé culte à 201 € : pourquoi les membres Ikea Family se ruent dessus pour relooker leur salon

En fin d'année, quand les soirées s'éternisent sous les plaids, beaucoup regardent leur vieux canapé avec l'envie de tout changer. Sans forcément avoir des centaines d'euros de côté. C'est là qu'IKEA ressort un de ses modèles cultes : un 2 places compact, gris et très malin, qui revient discrètement dans les rayons français.

Le canapé 2 places KLIPPAN en coloris Vissle gris repasse à 201,75 € au lieu de 269 € pour les membres IKEA Family, soit 25 % de remise, du 10 décembre 2025 au 6 janvier 2026 en France. Comme le résume un témoignage relayé par Peaches à propos d'un autre modèle IKEA, "Je regrette de ne pas l'avoir pris plus tôt", une phrase qui pourrait bien s'appliquer à ce retour très attendu.

KLIPPAN gris : le canapé culte d'IKEA qui revient à prix mini

Créé dans les années 80, le KLIPPAN fait partie de ces meubles IKEA devenus familiers dans les salons étudiants comme dans les familles. Sa silhouette basse, ses accoudoirs rectangulaires et son format 2 places en font un basique facile à caser. Avec ses 180 cm de largeur pour 88 cm de profondeur et 66 cm de hauteur, il tient même dans un 20 m² sans étouffer la pièce.

Dans cette version Vissle gris, le canapé affiche un tissu 100 % polyester dont au moins 90 % recyclé, pensé pour un usage quotidien. La housse se retire et passe en machine à 40 °C, pratique avec enfants ou animaux. IKEA indique un test de charge jusqu'à 110 kg par personne et un revêtement éprouvé à 50 000 cycles d'abrasion, avec une résistance à la lumière de 6 sur 8.

201,75 € au lieu de 269 € : zoom sur l'offre IKEA Family

Le bon plan du moment tient dans ces chiffres : 269 € le prix catalogue, 201,75 € pour les détenteurs de la carte gratuite IKEA Family, soit 25 % de réduction et 67,25 € économisés. L'offre s'inscrit dans la campagne nationale sur les canapés, valable du 10 décembre 2025 au 6 janvier 2026, en magasin comme en ligne, dans la limite des stocks disponibles.

La carte IKEA Family se crée en quelques minutes et ouvre aussi droit à une garantie de 10 ans sur ce modèle, dont 2 ans légaux. Pour un canapé 2 places neuf, solide et compact, ce tarif place le KLIPPAN gris parmi les options les plus accessibles du catalogue, tout en laissant de la marge pour acheter coussins, plaid ou table basse sans dépasser son budget salon.

Relooker son salon autour du KLIPPAN gris sans se ruiner

Grâce à sa teinte sobre, le KLIPPAN Vissle gris sert de base neutre pour presque tous les styles. Dans un studio, il crée un coin TV avec un tapis épais et deux coussins colorés ; dans un salon familial, il devient banquette principale avec une table basse en bois clair et quelques lampes d'appoint. On peut jouer les saisons en changeant seulement plaids et housses de coussins, tout en gardant ce canapé 2 places robuste comme point fixe du séjour.