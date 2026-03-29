Il fait plus chaud dehors que chez vous : ce défaut dans vos murs vous glace et fait exploser la facture

Il fait plus froid dans votre maison que dehors alors que la terrasse se réchauffe, et vous grelottez encore sous un plaid. Un défaut discret dans les murs pourrait tout changer, à condition de savoir le repérer.

Le soleil chauffe la terrasse, les voisins sortent déjà les chaises de jardin… et pourtant, dans le salon, vous gardez encore un plaid sur les genoux. Le thermomètre affiche 18 °C dehors, 19 °C dedans, mais la sensation est claire : vous avez froid, comme si les murs vous glaçaient de l’intérieur.

Beaucoup de logements français connaissent ce décalage étrange, au point d’entendre souvent « il fait plus froid dans ma maison que dehors ». Monter le chauffage ou changer de radiateurs ne suffit pas toujours, car le cœur du problème se cache ailleurs : dans un défaut discret au niveau des parois. Et c’est lui qui décide de votre confort.

Pourquoi il fait chaud dehors mais encore si froid chez vous ?

La température ressentie ne dépend pas seulement de l’air. Elle vient aussi de tout ce qui entoure : murs, sol, plafond. Dans une maison aux murs en pierre ou en béton, la forte inertie thermique joue souvent contre le confort de mi-saison. Les parois ont stocké le froid de l’hiver et continuent à le relâcher alors que l’extérieur se réchauffe.

Si les murs restent très frais, l’air intérieur se refroidit à leur contact. Un excès d’humidité, des murs qui ont bu l’eau de pluie ou une VMC peu efficace aggravent encore les choses. L’air humide est plus difficile à chauffer et donne cette impression de maison plus froide que dehors, même quand le thermostat indique 19–20 °C.

Le vrai coupable : l’effet paroi froide dans vos murs

Autre élément clé : la température de surface des parois. Approcher la main d’un mur extérieur glacé suffit à le sentir. C’est ce que les experts appellent l’effet de paroi froide : le corps, comme un petit radiateur, envoie sa chaleur vers le mur plus froid, qui se comporte presque comme un glaçon géant. Résultat, frissons garantis même avec une pièce pourtant correctement chauffée.

D’après l’ADEME, les murs et les ponts thermiques peuvent représenter jusqu’à 40 % des déperditions d’un logement. Autour des tableaux de fenêtres, des dalles ou des balcons, quelques centimètres mal traités suffisent à créer des zones glacées. Le double vitrage limite les pertes, mais si la structure du mur reste froide, la sensation d’inconfort persiste. En attendant des travaux, rideaux épais, tapis et joints de fenêtres peuvent limiter un peu cet effet, sans le supprimer totalement.

✨ L’astuce validée par la rédaction Efficacité 9/10 Économie + confort 15 à 25 % 🔍 Pourquoi ça fonctionne ? En assainissant puis en isolant les murs, on supprime les grandes surfaces froides qui rayonnaient à l’intérieur ; le corps ne perd plus autant de chaleur vers les parois, la température ressentie se rapproche enfin de la température affichée au thermostat. 💡 Le petit plus : Moins de condensation et de moisissures, air plus sain, logement valorisé, travaux largement finançables par les aides françaises (MaPrimeRénov’, CEE, Éco-PTZ). 🚫 À NE JAMAIS FAIRE : Isoler un mur humide sans traiter la cause : l’isolant se gorge d’eau, perd son pouvoir isolant et aggrave les moisissures cachées derrière les plaques.

Murs mal isolés, ponts thermiques, murs humides : 3 défauts qui glacent la maison

Trois défauts structurent la plupart des cas de murs froids. D’abord, une isolation des murs insuffisante, surtout dans les maisons anciennes : jusqu’à 25 % de la chaleur s’échappe ainsi. Ensuite, les fameux ponts thermiques aux angles, planchers et linteaux, qui créent des bandes glacées où la condensation et parfois la moisissure apparaissent. Enfin, les murs humides, saturés d’eau par remontées capillaires ou infiltrations, qui restent froids en permanence.

Pour traiter durablement ces problèmes, la priorité consiste à assainir les parois (drainage, traitement de l’humidité) puis à poser une isolation continue, par l’intérieur ou par l’extérieur. Une étude thermique ou une thermographie infrarouge aide à localiser les fuites cachées. Ces travaux peuvent être en partie financés par MaPrimeRénov’, les primes CEE et l’Éco-PTZ. À la clé, souvent 15 à 25 % de chauffage en moins sur une facture autour de 1 200 € par an… et enfin la sensation que votre maison suit vraiment la saison.