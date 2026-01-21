Ils vont disparaître : les plus belles affaires mobilier et déco de jardin des soldes d’hiver 2026 repérées ce matin

Le café fume, dehors le jardin dort sous le givre. En faisant défiler son téléphone entre deux mails, quelques photos de bains de soleil et de canapés d’extérieur apparaissent au milieu des doudounes. Les prix ont visiblement fondu, sans explication. Ces vignettes qu’on balaie du pouce pourraient pourtant cacher les plus belles affaires de mobilier de jardin de tout l’hiver.

Nous sommes en plein coeur des soldes d’hiver 2026, du 7 janvier au 3 février, quand chacun pense au ski plutôt qu’aux transats. Pendant que les rayons jardin restent déserts, les enseignes bradent salons, tables et pergolas avec des remises de 30 à 70 %. Beaucoup de ces pépites repérées ce matin sont des fins de séries en quantités : elles peuvent s’évaporer en quelques heures.

Soldes d’hiver 2026 : pourquoi tout le mobilier de jardin se joue maintenant

Entre le 7 janvier et le 3 février, des marques comme Sklum, Fermob, Lafuma, Nardi ou Alinéa doivent vider leurs entrepôts pour accueillir les collections de printemps. Les gros cartons de canapés d’extérieur coûtent cher à stocker ; mieux vaut les vendre avec une forte remise que les garder un an de plus. Inutile de chercher la "nouveauté 2026", explique Trucmania, les vraies affaires se trouvent dans les modèles de l’an passé.

Autre atout de janvier : presque personne ne s’attarde au rayon déco de jardin. Les enseignes appliquent d’abord des réductions sages, puis renforcent les rabais au fil des semaines, surtout sur les ensembles volumineux. Salons complets, grandes tables familiales, bains de soleil de marque, pergola bioclimatique ou grand parasol déporté deviennent alors les premiers candidats aux remises spectaculaires, longtemps avant les beaux jours.

Les grosses pièces et la déco de jardin qui disparaissent en premier

C’est justement le moment d’investir dans les "grosses pièces". Les ensembles de salon de jardin en résine tressée ou en aluminium tombent souvent à 30 ou 40 % sous leur tarif habituel. Même scénario pour les grandes tables en teck ou en acacia et les ensembles repas à rallonge. En misant sur du bois massif, du métal ou une résine dense, on évite la déco jetable qui fatigue dès la deuxième saison.

L’autre terrain de chasse, ce sont les accessoires qui changent tout pour peu : guirlandes solaires, lanternes, tapis d’extérieur, housses et coussins. Pendant des années, le mot d’ordre a été le "naturel évident", rappelle Astuces de Grand-Mère. En 2026, la couleur à surveiller dans les rayons soldés s’appelle brun cacao rosé. Sur les transats, elle remplace les rayures "bord de mer" et donne une allure "couture". En céramique mate pour éviter l’effet "plastique", elle crée une ambiance "slow life", douce et ralentie, sans virer au "bloc sombre".

Bien choisir maintenant pour profiter dès le printemps

Avant de cliquer, quelques réflexes sauvent l’achat : mesurer son balcon, vérifier les avis sur le confort et la tenue des couleurs, regarder délais et conditions de livraison. En commandant en janvier et en stockant à l’abri, le jardin sera prêt dès les premiers rayons.