« J'ai tout donné à mes enfants » : ce silence au bout du fil que vivent tant de parents de grands enfants me détruit

Après des années de matchs, de covoiturages et de nuits d’angoisse, il ne reste qu’un téléphone silencieux sur le comptoir. Derrière ce « mes enfants ne m’appellent plus », que se joue‑t‑il vraiment ?

Un téléphone posé sur le comptoir de la cuisine, écran éteint, pendant des jours. Pour beaucoup de parents de grands enfants, cette image a un goût de blessure discrète. Ils ont longtemps vécu au rythme des horaires de sortie, des devoirs, des tournois sportifs. Aujourd’hui, ce téléphone qui ne sonne plus occupe toute la place.

Nombre d’entre eux ont le même réflexe en tête : se remémorer toutes ces années de présence totale. Un témoignage résume ce vertige émotionnel : « J’ai élevé deux enfants, assisté à chaque match, conduit chaque covoiturage, et attendu chaque nuit qu’ils soient sortis — et maintenant mon téléphone reste sur le comptoir de la cuisine pendant des jours sans un seul appel de leur part. » Ce constat fait mal.

Le téléphone qui ne sonne plus, une expérience de parent très répandue

Chez certains, cette situation prend la forme d’une blague racontée pour tenir le coup. L’humoriste Michel Boujenah, 73 ans, se souvient de ses enfants, Joseph et Louise, quand ils étaient petits : « Ils sont morts de rire quand je m’énerve. Et puis, mon fils mesure 1m91, qu’est-ce que vous allez lui dire ? Quand ils étaient petits et que je m’énervais, ils rigolaient. Les deux. Les pédiatres n’en pouvaient plus avec moi. J’appelais tout le temps. Je les connaissais personnellement et ils me suppliaient d’arrêter », explique Michel Boujenah sur RTL.

Aujourd’hui, ce père très présent se heurte lui aussi au filtre du répondeur. Il résume la nouvelle donne avec humour : « Ils ne me répondent pas ! Mon fils est sur le répondeur. Sauf si je mets : ‘Alerte, alerte, c’est très dangereux. Sois gentil, appelle ton père.’ Il me dit ‘papa, fous-moi la paix, deux minutes. J’ai 27 ans’ quand je lui demande s’il a mangé ». Derrière la vanne, beaucoup reconnaissent le décalage entre inquiétude parentale et désir d’air frais des enfants.

Quand les enfants deviennent adultes : nouveaux rôles, nouvelles distances

Chez Michel Boujenah, la cohabitation avec sa fille illustre ce renversement de rôles. Il raconte qu’il s’occupe désormais de l’appartement pendant que Louise reçoit ses amis dans le salon, musique comprise, et qu’il se réfugie souvent dans sa chambre pour leur laisser de l’espace. Là encore, l’ancien parent « pilote » devient un invité, parfois prié de faire moins de bruit.

Pour beaucoup de parents, entendre « mes enfants ne m’appellent plus » revient à constater que l’enfance est vraiment derrière soi. Les jeunes adultes, eux, jonglent avec études, travail, couple, parfois loin géographiquement. Ils cherchent leur place, posent des limites, et perçoivent certains appels répétés comme un contrôle plus que comme un geste d’amour.

Comment recréer du lien sans faire fuir ses enfants adultes

Face à ce téléphone qui reste muet sur le comptoir, certains parents choisissent de changer leur façon de tendre la main. Un message simple plutôt qu’un long monologue, une invitation concrète plutôt qu’un reproche, parler de soi plutôt que rappeler tout ce qu’on a fait : autant de petits gestes qui laissent de la place au retour, quand il sera possible.