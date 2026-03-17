« Je l’ai trouvé à 3,77 € chez Action » : ce petit outil pliable devrait déjà être dans votre boîte à outils

Dans les rayons d’Action, un couteau de bricolage pliable Werckmann à moins de 4 € intrigue de plus en plus les bricoleurs occasionnels. Peut-il vraiment gagner une place permanente dans chaque boîte à outils sans les décevoir ?

Au moment où l’on ressort les pinceaux, les cartons et les étagères à monter, la même scène revient dans beaucoup de foyers : on cherche pendant dix minutes un outil pour couper proprement du carton ou un film plastique, avant de finir avec des ciseaux émoussés. Ce petit manque gâche souvent les petits travaux les plus simples.

Dans les rayons d’Action, un accessoire revient régulièrement dans les paniers des bricoleurs du dimanche : le couteau de bricolage pliable Werckmann, affiché autour de 3,77 € à 3,99 € selon les magasins participants et les stocks disponibles. Compact, sécurisé et vendu avec des lames de rechange, il a tout du « petit outil au cas où » qui finit par servir plus qu’on ne l’imagine.

Pourquoi ce couteau pliable Werckmann d’Action devient vite indispensable

Au départ, on l’achète souvent pour ouvrir quelques colis ou découper un carton avant un passage à la déchetterie. Puis ce couteau pliable Action reste dans le tiroir à outils et ressort pour tout : ajuster du papier peint, recouper une bâche, préparer du ruban de masquage avant peinture, ou encore bricoler un peu dans la voiture sans sortir toute la caisse à outils.

Sa lame rétractable multipositions permet d’ajuster la sortie en fonction du matériau, ce qui limite les risques de dérapage. Dans la pratique, il rend service surtout pour :

couper des cartons avant un déménagement ou un tri;

recouper une bâche, un film plastique ou du ruban adhésif.

Un petit prix pour un couteau de bricolage pliable bien équipé

Vendu environ 4 €, ce couteau de bricolage pliable Werckmann reste un des rares outils à offrir autant pour si peu. Le format est compact et se replie entièrement, avec un cran de sécurité qui bloque la lame une fois ouverte. La poignée en caoutchouc améliore la prise en main, même pour quelqu’un qui bricole rarement.

Livré avec 8 lames de rechange, ce modèle couvre largement les besoins d’un usage domestique. Il découpe cartons, film plastique et bâches légères, tout en trouvant sa place dans une petite boîte à outils ou une boîte à gants. Pour des matériaux très épais ou durs, mieux vaut choisir un outil plus robuste, prévu pour les chantiers.

Bien utiliser et choisir ce couteau pliable Action en toute sécurité

Pour garder la maîtrise, mieux vaut ne pas forcer. Laisser la lame travailler, quitte à repasser plusieurs fois, en gardant toujours les doigts hors de l’axe de coupe. Dès que la découpe devient moins nette, on remplace la lame émoussée par une neuve parmi les huit fournies plutôt que d’appuyer plus fort.

En magasin, un rapide test aide à choisir. En dix secondes, on vérifie que le verrouillage tient bien, qu’il n’y a pas de jeu une fois ouvert et que les finitions du manche comme du mécanisme semblent propres. Si la lame flotte ou si la fermeture accroche, mieux vaut prendre un autre exemplaire. À la maison, un coup de chiffon et un rangement au sec suffisent pour le garder prêt à dépanner.