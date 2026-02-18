Je ne pensais pas pouvoir donner un air de galerie d'art à mon salon pour 6,99 €… cette pièce déco Maxi Bazar part vite

Un salon qui ressemble à une galerie d’art sans exploser son budget, c’est possible. Avec une statuette effet pierre à 6,99 € repérée chez Maxi Bazar, le style arty et brutaliste devient soudain accessible.

On rêve souvent d’un salon qui ressemble à une galerie d’art, sans oser regarder les prix des sculptures en vitrine. Entre les formes spectaculaires et les matériaux bruts, on imagine tout de suite des pièces réservées aux boutiques de luxe. Pourtant, l’envie de donner plus de caractère à sa déco reste bien là, quel que soit le budget.

Ces derniers mois, le succès du style arty et du style brutaliste a remis au premier plan les formes organiques et les matériaux bruts, presque primitifs. Une simple pièce sculpturale suffit parfois à réveiller un intérieur un peu sage. Une bonne surprise repérée chez Maxi Bazar pour moins de 7 € montre à quel point ce changement peut tenir dans un objet minuscule.

Statuette effet pierre Maxi Bazar : la touche arty

Cette statuette effet pierre se présente comme un cube sculpté de 14 cm de hauteur pour 14 cm de largeur. Réalisée en polyrésine, elle pèse seulement 0,36 kg, mais donne l’illusion visuelle d’un bloc de pierre taillé.

Posée sur un meuble, cette petite forme abstraite attire immédiatement le regard. Les creux et reliefs accrochent la lumière, créent des ombres comme sur une vraie œuvre de galerie, sans effet ostentatoire. Au fond, ce n’est pas la valeur marchande de l’objet qui compte, mais l’émotion qu’il dégage et la façon dont il donne du relief à une pièce trop sage.

Statuette pierre Maxi Bazar : détails et prix

Côté pratique, cette décoration à poser imitant la sculpture moderne ou brutaliste affiche un prix de seulement 6,99 €. Pour moins de 7 €, elle semble pourtant sortie d’un atelier d’artiste. Sa matière en polyrésine permet de profiter de l’effet minéral sans le poids ni la fragilité de la pierre, et elle est actuellement en stock dans une trentaine de magasins Maxi Bazar.

Sur une console d’entrée, posée seule au milieu du plateau, la statuette joue le rôle de pièce forte. Elle accueille les visiteurs avec un message clair : ici, on aime le design. L’aspect minéral crée un contraste chic avec le bois d’un meuble scandinave ou le métal noir d’une structure industrielle, sans encombrer l’espace ni le regard.

Statuette pierre Maxi Bazar : où l’installer

Dans une bibliothèque, glissée entre deux rangées de livres, la forme cubique casse la succession de lignes verticales. La polyrésine au rendu froid et brut met en valeur la chaleur du papier et du bois environnant. On peut aussi l’installer sur un bureau, une étagère de couloir ou un meuble TV pour rythmer la pièce avec un accent minéral discret.

Pour une déco à petit budget, c’est un bon exemple de détail qui change tout l’ambiance d’un salon sans toucher aux meubles ni aux murs. Les stocks ne sont pas éternels, si bien que cette petite sculpture de 0,36 kg a toutes les chances de devenir rapidement la star de votre console ou de votre bibliothèque une fois adoptée.