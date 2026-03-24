Je pensais bien faire en repeignant ma salle de bain : cette erreur invisible qui fait cloquer la peinture en un an

Tout semblait parfait après ce week-end peinture, jusqu’à ce qu’une peinture salle de bain qui cloque apparaisse sur le plafond. Que s’est‑il vraiment passé derrière ces murs trempés ?

Au printemps, beaucoup ont la même idée : repeindre la salle de bain pour lui donner un coup de frais, armés d’un rouleau et d’un pot trouvé en promotion. Les murs ternes disparaissent, le blanc éclatant ou le bleu lagon transforment la pièce, le tout en un week-end. Sur le moment, rien ne laisse deviner que ce chantier express cache parfois un vrai piège.

Beaucoup de bricoleurs du dimanche se reconnaissent ensuite dans cette phrase : « Je pensais bien faire en repeignant ma salle de bain », avant de découvrir, six à dix-huit mois plus tard, une peinture salle de bain qui cloque au plafond et sur le mur face à la douche. Pour comprendre ce qui se joue derrière ces bulles, il faut regarder de près l’humidité de la pièce.

De la salle de bain parfaite aux premières cloques sur la peinture

Au départ, tout semble irréprochable. Le rouleau glisse bien, les surfaces sont lissées, le rendu apparaît homogène, presque professionnel. Beaucoup utilisent une peinture blanche ou colorée « tous supports », pensée pour des pièces sèches comme le salon ou la chambre, séduits par le prix. La salle de bain paraît métamorphosée, lumineuse, et l’on range les outils convaincu d’avoir gagné la bataille de la déco.

Puis, au bout de quelques mois, les douches quotidiennes laissent leurs traces. Entre le sixième et le dix-huitième mois, on voit apparaître de petites bulles qui gonflent puis éclatent. Le phénomène se concentre sur le plafond et le mur directement exposé aux projections, où le taux d’humidité dépasse souvent 80 %. La peinture salle de bain qui cloque finit par se décoller par plaques, tombant au sol en miettes.

Ce que l’humidité fait vraiment à une peinture de salle de bain

Le problème ne vient pas d’un mauvais coup de pinceau, mais d’une réaction lente et invisible. À chaque bain, une vapeur d’eau dense remplit la pièce et s’infiltre derrière le film de peinture. Sans résines adaptées, cette fine pellicule se gorge d’humidité par l’intérieur, gonfle, perd son adhérence, puis se détache. Les cloques sont en fait le signe que la paroi a été saturée sur la durée.

Pour éviter ce scénario, il faut une peinture conçue pour les pièces humides : peinture glycéro ou acrylique spéciale salle de bain. L’étiquette doit mentionner la norme NF EN 13300 avec une classe 1 en résistance à l’humidité. Ce code, un peu barbare, signifie que le produit contient suffisamment de résines pour repousser la vapeur et protéger le support, là où une peinture standard de séjour finit vite par cloquer.

Rattraper une peinture salle de bain qui cloque et éviter la rechute

Quand les dégâts sont là, il faut repartir sur des bases saines. On enlève toutes les parties qui sonnent creux ou se décollent, on ponce les bords, on dépoussière. Puis on applique un primaire d’accrochage anti-humidité, équipé d’additifs bloquants, avant deux couches croisées de peinture adaptée.

Entre chaque passage, une règle d’or : laisser 24 heures de séchage pour former un film solide qui pourra tenir trois à cinq ans. Sans oublier la ventilation : une VMC efficace, autour de 30 m³ par heure, maintient l’humidité sous les 65 %, condition clé pour que la peinture reste en place.