Je rangeais mes outils dans un seau : cette boîte WORX chez Leroy Merlin à moins de 25 € change tout et évite un piège

Marre du seau en plastique qui abîme vos perceuses ? La boîte à outils WORX Stack'N Roll, en promo chez Leroy Merlin jusqu'au 31 mars 2026, promet un vrai saut d’organisation.

On s’est tous déjà retrouvé devant un vieux seau en plastique plein de pinces, mèches, rallonges et perceuses emmêlées. Sur le moment, on se dit que ça dépanne. Avec le temps, ce vrac finit surtout par cogner vos machines, tordre les câbles et transformer chaque bricolage en séance de fouille au fond du garage.

Pour des perceuses ou visseuses qui représentent déjà un vrai budget, ce traitement n’est pas anodin. C’est là que la boîte à outils WORX Stack’N Roll, vendue chez Leroy Merlin à moins de 25 € pendant une période limitée, change complètement la façon de ranger un petit parc d’outillage électroportatif.

Du seau au rangement de pro avec la boîte à outils WORX Stack’N Roll

Dans un seau, pinces, lames et forets viennent taper contre les carters plastiques, les accus prennent la poussière, les câbles se plient. Sur la durée, cela favorise les faux contacts, les chocs et une usure prématurée de machines parfois encore récentes. Un simple coup d’œil suffit souvent pour comprendre pourquoi certaines pannes arrivent trop tôt.

Passer à un système structuré donne une organisation digne d’un artisan. Chaque machine a sa place, les accessoires restent groupés avec leur outil et le tout se transporte en un seul bloc. Le temps gagné à ne plus chercher un chargeur ou un embout se ressent dès les premiers chantiers à la maison.

Boîte à outils WORX Stack’N Roll : robuste, modulaire et conçue pour l’électroportatif

Le modèle complet, la boîte à outils électriques système stockage modulaire Stack’N Roll WORX, offre un volume d’environ 18 litres pour une charge maximale de 18 kg, selon Leroy Merlin. La coque en plastique intègre plus de 70 % de matériaux recyclés, les loquets sont en métal, la poignée est ergonomique et une ouverture permet d’ajouter un cadenas.

Un joint certifié IP54 protège le contenu contre la poussière et les projections d’eau, un point important dans un garage un peu humide ou sur un chantier extérieur. La boîte s’intègre au système modulaire Stack’N Roll : elle peut s’empiler sur d’autres modules de la gamme pour former une colonne de rangement mobile et cohérente.

Une boîte WORX à 24,90 € chez Leroy Merlin : promo réelle et vigilance anti-arnaques

Dans l’opération bons plans de mars, cette boîte passe de 29,90 € à 24,90 €, soit environ 16 % de remise, du 4 au 31 mars 2026, dans la limite des stocks. À titre de repère, la même référence se trouve autour de 30,70 € dans d’autres enseignes, ce qui confirme l’intérêt de cette baisse de prix ciblée.

Des escrocs surfent sur cet engouement avec des emails de « Leroy Merlin » qui promettent une boîte à outils d’une valeur de 104,99 euros pour l’arrivée de l’automne, présentée comme un de ces « cadeaux » alléchants. Il suffit de cliquer sur un lien pour la « valider » et la « recevoir », puis de régler de prétendus « petits frais d’envoi » avant qu’ils ne tentent de « vider entièrement votre compte bancaire ». France Bleu rappelle un adage bien connu : « si c’est gratuit, c’est vous le produit ». Pour cette vraie boîte WORX en promotion, le passage par le site officiel ou le magasin reste la seule façon sûre d’en profiter.