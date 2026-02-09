JYSK brade cette table de bar effet chêne massif : -50 % et un prix sous les 180 € pour encore quelques jours

Entre inflation et meubles bas de gamme, une vraie table de bar en chêne devient un luxe. La SANDBY 71x128 JYSK s’affiche pourtant à -50 % pour créer un coin repas stylé.

Entre l’explosion du prix du bois et les meubles en aggloméré qui se multiplient, dénicher une vraie table haute avec du chêne à un tarif raisonnable relève souvent du casse-tête. Beaucoup finissent par renoncer au bois pour rester dans leur budget, surtout pour aménager un simple coin repas.

Dans ce contexte, la table de bar SANDBY 71×128 JYSK fait figure d’OVNI : une grande table haute en chêne naturel et noir, affichée à 175 € au lieu de 349 €, soit une remise de 50 % avec 174 € d’économie immédiate. De quoi attirer l’œil de tous ceux qui rêvent d’un esprit bistrot à la maison sans exploser leur compte bancaire.

Table de bar SANDBY : une vraie allure chêne massif à moitié prix

La SANDBY se positionne comme une table de bar rectangulaire de 128 cm de long pour 71 cm de large et 105 cm de haut, pensée pour les petites cuisines et séjours compacts. Le plateau combine MDF, panneau de particules, placage chêne, placage pin et éléments en chêne massif, ce qui lui donne le rendu chaleureux du bois véritable tout en restant bien plus accessible qu’une version entièrement massive.

Le piètement noir en MDF, panneau de particules, pin massif et bouleau massif renforce l’aspect contemporain, avec ce contraste bois clair / structure sombre qui colle aussi bien à une déco industrielle qu’à un intérieur scandinave. Le tout est verni, ce qui simplifie l’entretien et protège la surface. La promotion est annoncée comme valable jusqu’au 14 février, dans la limite des stocks disponibles.

Dimensions, matériaux, avis : ce qu’il faut savoir sur SANDBY

Côté pratique, la hauteur libre sous le plateau atteint 105 cm, ce qui laisse la place de glisser des tabourets de bar classiques. La distance entre les pieds, d’environ 102 cm sur la longueur et 57 cm sur la largeur, facilite le passage des jambes. La table pèse environ 29,1 kg et arrive en 2 colis, à monter soi-même. Le produit est certifié FSC® Mix, avec une éco-participation Ecomaison référencée sous le numéro 468745.

Les avis clients sont globalement positifs, avec une note d’environ 4,1 sur 5 pour 41 évaluations. Les acheteurs saluent le design bicolore, la hauteur confortable et l’impression de solidité une fois le montage terminé. Quelques commentaires signalent en revanche des pieds sensibles aux chocs ou aux coups d’aspirateur robot, un point à garder en tête si la table doit vivre dans un foyer très animé.

Comment intégrer la table de bar SANDBY dans une petite cuisine

Avec ses 128 cm de long, la SANDBY trouve facilement sa place contre un mur, en îlot d’appoint ou pour séparer visuellement cuisine et salon. La largeur de 71 cm reste contenue, ce qui aide à préserver la circulation, surtout dans un appartement. Une fois les tabourets rangés sous le plateau, l’encombrement reste limité, tout en offrant une vraie surface de repas ou de télétravail.

Pour les services, JYSK met en avant le retour sans limite de temps, une garantie de prix 30 jours, la livraison à domicile et le Click & Collect. Ces options rassurent ceux qui hésitent encore à commander une grande table en promotion en ligne, tout en rendant l’offre plus souple si le projet de coin bar ou de cuisine évolue après coup.