Jysk casse les prix : cette chaise pivotante à -31 % que les clients adorent va changer vos repas

Entre les repas de fêtes qui s'éternisent et les longues soirées d'hiver, on se rend vite compte que des chaises trop dures ou mal adaptées gâchent l'ambiance à table. Dos qui tire, assise qui grince, style dépassé : la salle à manger mérite mieux, sans forcément exiger un gros budget mobilier.

Dans ce contexte, la chaise HYGUM pivotante gris/noir signée JYSK attire l'œil avec une offre très agressive : 75 € au lieu de 109 €, soit une remise de 31 % valable jusqu'au 31 décembre 2025, dans la limite des stocks. Une assise contemporaine, rembourrée et pivotante, proposée au prix d'une chaise basique.

Une chaise HYGUM pivotante JYSK qui fait baisser la note

Pensée pour la salle à manger ou le coin repas, cette chaise de salle à manger pivotante associe une assise en tissu gris doux au toucher à une base pivotante en acier noir. Le duo gris/noir reste discret et moderne, facile à marier avec une grande table en bois, un plateau blanc laqué ou un style plus industriel.

Avec 54 cm de largeur, 59 cm de profondeur et 90 cm de hauteur, pour une hauteur d'assise de 49 cm et une profondeur de 43 cm, la HYGUM trouve sa place autour d'une table familiale sans encombrer la pièce. Les clients lui attribuent une note moyenne de 4,8/5 sur 128 avis, un signal fort pour celles et ceux qui hésitent encore.

Confort et style : ce que la chaise HYGUM change à table

L'assise rembourrée et le dossier moelleux ont été pensés pour suivre les repas qui durent, du brunch improvisé au déjeuner de famille qui se prolonge. La base pivotante en acier noir permet de se tourner vers un convive ou d'attraper un plat sans tirer la chaise, un vrai plus quand la table est bien remplie ou que l'on partage un petit espace.

Côté fabrication, la structure combine acier, MDF et contreplaqué, avec un garnissage en mousse sous un revêtement en polyester facile à entretenir. La chaise est testée pour supporter jusqu'à 110 kg, de quoi rassurer les familles qui reçoivent souvent. Le bois certifié FSC assure un approvisionnement en provenance de forêts gérées de manière responsable, rare à ce niveau de prix.

Un bon plan JYSK pour renouveler plusieurs chaises sans se ruiner

Proposée à 75 € au lieu de 109 €, chaque chaise fait économiser 34 €. Sur un lot de quatre chaises autour de la table, l'économie atteint 136 €, une somme qui peut servir à financer un luminaire, un tapis ou quelques accessoires déco, plutôt que de disparaître dans le budget mobilier de fin d'année déjà bien chargé.

En bonus, JYSK applique une garantie de prix et autorise le retour sans limite de temps, sous conditions, ce qui limite la prise de risque pour un achat en ligne. Entre la base pivotante pratique, le confort rembourré et le look gris/noir facile à assortir, la chaise HYGUM pivotante vise autant les grandes tablées familiales que les coins repas plus urbains qui veulent gagner en confort sans exploser le budget.