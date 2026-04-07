JYSK divise le prix de ce salon de jardin 5 places par deux : ce détail caché explique pourquoi il ne durera pas

JYSK casse les prix sur son salon de jardin 5 places UDSTRUP, avec une remise spectaculaire valable jusqu’au 11 mai. Entre UDSTRUP et VONGE, lequel transformera vraiment votre terrasse ?

Quand le soleil revient, la même question se pose : comment offrir à sa terrasse un vrai coin détente sans faire exploser un budget déjà serré autour de 600 € ? On s’est souvent résigné à des ensembles basiques, peu confortables, qui ont mal vieilli en quelques étés.

Cette année, l’enseigne scandinave JYSK bouscule ce calcul avec un salon de jardin 5 places JYSK dont le prix vient d’être littéralement coupé en deux. Une occasion rare de s’offrir un espace lounge de gamme supérieure au tarif d’un simple « petit salon correct »… mais seulement pour quelques jours.

Jusqu’à –50 % sur un salon de jardin 5 places JYSK : les chiffres à connaître

Star du moment, l’ensemble lounge UDSTRUP signé JUTLANDIA est passé de 1099 € à 550 €, soit une remise de 50 %. Pour ce prix, on obtient cinq vraies places, et la promotion reste valable jusqu’au 11 mai, dans la limite des stocks disponibles.

Autre bon plan, le salon 5 places VONGE a vu son tarif chuter de 1299 € à 600 €, avec une réduction de 54 % jusqu’au 11 mai également. Ces prix le placent soudain au niveau du budget que beaucoup s’étaient fixé, alors qu’il appartenait clairement à la catégorie haut de gamme avant promo.

Un vrai coin lounge UDSTRUP pour cinq personnes, pensé pour durer

L’ensemble UDSTRUP se compose d’un canapé lounge trois places, de deux fauteuils assortis et de deux tables gigognes, soit cinq assises confortables pour recevoir sans se serrer. Sa structure en aluminium antirouille, habillée de polyrotin, affiche un look rotin chaleureux très facile à assortir au reste de la déco.

Nous avons tous déjà rêvé d’un salon extérieur douillet mais facile à vivre. Ici, les coussins haut de gamme, certifiés OEKO-TEX STANDARD 100, ont des housses zippées amovibles lavables à 30 °C, et l’entretien reste minimal :

nettoyage à l’eau tiède et savon doux, sans produit agressif ;

plateaux des tables en plastique imitation bois, sans ponçage ni huile ;

structure en aluminium légère qui a été conçue pour rester dehors ;

coussins à rentrer après chaque utilisation pour prolonger leur tenue.

✨ L’astuce validée par la rédaction Efficacité 9/10 Économie réalisée 549 € 🔍 Pourquoi ça fonctionne ? On accède à un salon 5 places de gamme supérieure, en aluminium antirouille et polyrotin résistant, avec coussins certifiés OEKO-TEX, au prix d’un ensemble milieu de gamme grâce à une remise de 50 %. 💡 Le petit plus : mesurer au moins 8 à 10 m² avant de commander et prévoir un coffre de rangement pour les coussins afin de prolonger la durée de vie de l’ensemble. 🚫 À NE JAMAIS FAIRE : attendre après le 11 mai en pensant que la promo sera prolongée ou ignorer la question du rangement des coussins, au risque de rater l’offre ou d’abîmer le salon.

UDSTRUP ou VONGE : quel salon de jardin 5 places JYSK choisir ?

Le modèle VONGE s’adresse aux amateurs de lignes ultra épurées : canapé trois places d’environ 199 cm, deux fauteuils, grande table de 130 cm avec plateau en pierre frittée, résistante aux rayures, aux taches et aux plats encore chauds posés directement.

UDSTRUP, avec ses deux tables gigognes imitation bois et son effet rotin, convient mieux aux terrasses conviviales où l’on aime multiplier les petites zones pour les verres et les plateaux. Dans les deux cas, mieux vaut éviter les objets en verre en plein soleil sur les plateaux plastiques et ranger systématiquement les coussins à l’intérieur pour profiter de ces salons plusieurs saisons de suite.