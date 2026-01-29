Kärcher brade cet aspirateur quasi pro en promo : où profiter de ce modèle eau et poussières à moins de 60 € ce mois-ci

Les miettes de plâtre qui bouchent le tuyau, la flaque d’eau que l’aspirateur refuse d’aspirer, le garage qui reste sale malgré plusieurs passages… beaucoup de foyers se heurtent à ces limites dès que le ménage devient un peu sérieux. Le matériel vraiment professionnel, lui, affiche souvent des prix qui refroidissent vite les envies de grand nettoyage.

En ce début d’année 2026, un modèle de la marque allemande se glisse pourtant entre ces deux mondes. L’aspirateur eau et poussières Kärcher WD2 Plus 2 V reprend les codes du matériel de chantier, tout en restant compact et proposé sous la barre des 60 € sur certains sites de e-commerce ce mois-ci. Un positionnement qui intrigue immédiatement.

Kärcher WD2 Plus 2 V : l’aspirateur eau et poussières qui vise les pros

Sur le segment du nettoyage intensif, Kärcher s’est fait un nom auprès des bricoleurs comme des artisans, avec des appareils pensés pour enchaîner les usages. Le WD2 Plus 2 V reprend cet esprit dans un format plus léger, destiné à la maison, au garage ou à l’atelier, avec des matériaux robustes et un moteur prévu pour bien plus qu’un simple dépoussiérage du salon.

Sa vraie force, c’est sa polyvalence. Cet aspirateur eau et poussières avale liquides et poussières sèches sans changement de filtre, ce qui simplifie les gros nettoyages : sciure après bricolage, gravats légers sur une dalle ou seau d’eau renversé dans la cave. Avec sa cuve de 15 litres, il se rapproche clairement du comportement d’un aspirateur de chantier.

1000 W, 20 kPa et cuve 15 L : ce que cache ce petit gabarit

Derrière son format compact, le Kärcher WD2 Plus 2 V embarque un moteur de 1000 W qui génère une dépression de 20 kPa. Concrètement, cette combinaison permet de décoller la saleté incrustée dans un tapis de voiture, de récupérer sans peine de la poussière de plâtre ou des débris plus lourds sur un sol dur, avec une consommation plus raisonnable que certains anciens modèles industriels.

L’ergonomie a été travaillée pour rester maniable au quotidien. L’appareil propose une fonction soufflerie pratique pour chasser les feuilles devant le garage ou atteindre les recoins poussiéreux, ainsi qu’un système de verrouillage rapide de la cuve. Le carton contient notamment :

une buse pour sols eau et poussières ;

un flexible de 1,8 m et un câble de 4 m ;

un suceur long, un filtre cartouche et un sachet filtre.

Où trouver le Kärcher WD2 Plus 2 V à moins de 60 € ce mois-ci

En janvier 2026, ce modèle se repère dans les rayons en ligne dédiés au bricolage et à l’entretien de la maison. L’aspirateur eau et poussières Kärcher WD2 Plus 2 V y est affiché à 58 €, contre 72 € habituellement, soit une économie immédiate de 14 €. Cette baisse le place clairement sous la barre symbolique des 60 €, au niveau de certains aspirateurs balais d’entrée de gamme bien moins endurants.

La promotion reste liée aux stocks et à la durée de l’offre sur les sites de e-commerce français. Pour un ménage qui doit gérer régulièrement garage, voiture, petits travaux ou caves humides, ce modèle quasi pro à 58 € se transforme en allié très sérieux, à surveiller de près tant que le tarif reste à ce niveau.