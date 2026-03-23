Lave-linge : changez enfin cette température méconnue pour arrêter de faire flamber votre facture d’électricité

Alors que la facture d'électricité reste sous surveillance en France, le lave-linge cache un levier plus puissant qu'on ne le croit. En touchant à une simple température, vous pouvez réduire nettement l'énergie engloutie par chaque lessive.

Les factures d’énergie commencent à respirer un peu : selon Service Public, le prix de l’abonnement d’électricité baisse d’environ 10 € par an depuis février 2026, et le prix du kWh recule légèrement. Pourtant, dans les foyers, le moindre appareil reste passé au crible. Dans un logement moyen, lavage et séchage représentent déjà 6,4 % de la consommation électrique, d’après l’ADEME.

Le lave-linge n’est pas le plus gourmand, avec environ 101 kWh par an pour un modèle de 7 kg, loin derrière le sèche-linge (301 kWh). Mais il tourne plusieurs fois par semaine, ce qui ouvre une vraie marge de manœuvre. En jouant sur un simple réglage de température, il devient possible de faire chuter durablement la facture d’électricité.

Pourquoi la température de votre lave-linge pèse si lourd

On croit souvent que la rotation du tambour use le compteur. En réalité, comme le rappelle l’ADEME pour les appareils de lavage, la plus grande partie de l’énergie sert à chauffer l’eau froide. Plus l’écart entre l’eau du robinet et la température de lavage est élevé, plus la résistance consomme. C’est ce qui explique que les programmes à 60 °C ou 90 °C explosent la dépense.

Plusieurs études convergent. Testex observe qu’un passage de 40 °C à 30 °C entraîne environ 30 % d’économie d’énergie. L’ADEME, citée par le site Astuces de Grand-Mère, parle même d’un gain pouvant atteindre 40 % par cycle en baissant de 40 à 30 °C. Engie et l’ADEME indiquent aussi qu’un lavage à 30 °C consomme deux fois moins qu’à 60 °C et trois fois moins qu’à 90 °C.

Passer à 30 °C : un petit geste, des euros en moins

L’ADEME recommande de laver à 30 °C dès que possible et de réserver 60 °C au linge de maison en coton très sale. L’UFC-Que Choisir rappelle que cette température suffit pour le linge du quotidien, du coton au synthétique. Les lessives modernes, riches en enzymes, restent efficaces dès 20–30 °C pour enlever transpiration, poussière et taches courantes.

Transposé sur l’année, l’effet devient concret. Les chiffres relayés par Astuces de Grand-Mère estiment qu’une famille lançant plusieurs machines par semaine peut économiser autour de 25 € par an simplement en remplaçant le réflexe 40 °C par 30 °C. L’ADEME indique aussi qu’un programme éco de lave-linge consomme en moyenne 15 % d’électricité en moins qu’un cycle normal, et que le gain dépasse 50 % si l’on choisit 30 °C au lieu de 60 °C.

Réglages malins : combiner 30 °C, mode Eco et bons réflexes

Sur les machines récentes, le programme étiqueté Eco 40‑60 ou le mode Eco chauffent l’eau plus lentement à une température réelle souvent inférieure à 40 °C, ce qui réduit la consommation. L’ADEME prévient en revanche que les cycles express sont plus gourmands qu’on ne le pense, car la machine doit chauffer très vite. Mieux vaut donc un éco un peu plus long qu’un rapide survitaminé.

Pour amplifier le bénéfice du 30 °C, il est conseillé de remplir correctement le tambour, car une demi-charge fait chuter l’intérêt des programmes économes. Un essorage autour de 1200 tours/minute, lorsque le tissu le supporte, limite le recours au sèche-linge, très énergivore. Laver à plus basse température protège aussi les fibres et les couleurs, réduit la libération de microfibres plastiques évoquée par l’ADEME, et allonge la vie des vêtements tout en allégeant doucement la facture mois après mois.