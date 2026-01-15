Leroy Merlin brade cet accessoire à 5 € : ceux qui l’ont ont arrêté de sortir pour allumer leurs lumières

Il fait nuit noire, le vent de janvier siffle et vous réalisez que l’allée du jardin est encore plongée dans l’obscurité. L’interrupteur se trouve dehors ou au fond du garage, loin de votre plaid et de votre tasse de thé. Rien que l’idée d’enfiler un manteau vous épuise.

C’est exactement ce scénario qui a poussé des consommateurs à adopter un petit accessoire trouvé en rayon bricolage : une télécommande pour luminaires extérieurs qui pilote les éclairages du jardin sans mettre un pied dehors. Depuis qu’elle est installée, l’allée s’allume depuis le canapé, et les sprints en pyjama appartiennent au passé.

Quand allumer l’éclairage extérieur devient une corvée hivernale

En plein hiver, la nuit tombe dès 18 heures et chaque oubli d’interrupteur se transforme en mini expédition. On sort en chaussons sur la terrasse mouillée, on traverse l’allée dans le noir pour aller éteindre un spot resté allumé le matin. Une routine qui finit par lasser.

Pour ceux qui attendent des invités ou surveillent simplement le jardin, cette mauvaise organisation des commandes d’éclairage crée un vrai inconfort. L’allée reste sombre quand quelqu’un arrive, la terrasse s’allume trop tard, les spots du massif consomment toute la nuit parce que personne n’a eu le courage de ressortir.

La télécommande BOOSTER Inspire : un boîtier discret pour tout contrôler à distance

La réponse tient dans un objet minuscule : la télécommande pour luminaires extérieurs BOOSTER Inspire vendue chez Leroy Merlin. Ce boîtier en ABS noir, non connecté, commande les bornes et spots compatibles sur un rayon d’environ 10 mètres. Pas de Wi-Fi, pas d’application à installer, juste quelques boutons à prendre en main.

Elle dispose de trois canaux pour gérer séparément l’allée, le jardin et les spots de la façade. On peut guider un visiteur en n’allumant que le chemin, créer une ambiance douce sur la terrasse ou tout éteindre d’un seul geste avant de se coucher, sans toucher à l’installation électrique existante.

Un bon plan à 5 € chez Leroy Merlin, mais à saisir vite

En période de soldes d’hiver 2026, cette télécommande Booster Inspire est passée de 9,99 € à seulement 5 €, soit près de 50 % de remise, avec une offre annoncée jusqu’au 03 février 2026. Pour le prix d’un café, l’utilisateur modernise sa façon de gérer l’éclairage extérieur et gagne un confort quotidien immédiat.

Le produit affiche une note moyenne basse autour de 1,5 sur 5 dans les avis Leroy Merlin, plusieurs commentaires évoquant une prise en main délicate ou un appairage capricieux. En restant dans la portée des 10 mètres, en suivant soigneusement la notice et en vérifiant la compatibilité avec les luminaires de la gamme BOOSTER, beaucoup y voient malgré tout une solution simple pour profiter du luxe de rester au chaud tout l’hiver.