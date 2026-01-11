Leroy Merlin casse les prix : ce caisson buanderie ultra pratique à moins de 45 € affole les amateurs de rangement

À force de jongler avec les bouteilles de lessive, les paniers qui débordent et la planche à repasser coincée derrière une porte, la buanderie finit souvent en zone de chaos. On rêve tous d’un coin linge propre, net, presque digne des photos déco, sans y passer tout le budget maison. Justement, un meuble repéré chez Leroy Merlin bouscule en ce moment les codes côté rangement.

Il s’agit d’un caisson colonne pensé pour encadrer la machine à laver, cacher ce qui traîne et exploiter la hauteur sous plafond, le tout avec un look blanc très discret. Pendant les soldes d’hiver 2026, ce meuble est affiché à un tarif qui surprend même les habitués de l’enseigne. De quoi susciter la curiosité.

La buanderie change de visage avec ce caisson buanderie Leroy Merlin

Dans beaucoup de logements, la buanderie n’est qu’un recoin improvisé dans la salle de bains, le garage ou le couloir. Le caisson buanderie Leroy Merlin vient justement donner une structure claire à cet espace grâce à son format colonne : 200 cm de hauteur, 80 cm de largeur et 60 cm de profondeur. On obtient un véritable bloc fonctionnel, capable de regrouper machine à laver, produits ménagers et linge au même endroit.

Le meuble, tout blanc, reste visuellement léger et s’intègre facilement dans un intérieur contemporain ou plus classique. À l’intérieur, la niche accueillant la machine libère les côtés et le dessus pour ranger paniers et lessives, tandis qu’un compartiment dédié accueille la planche à repasser sur 152,5 cm de hauteur. Résultat, ce qui encombrait le sol se retrouve masqué derrière une façade uniforme.

Caisson buanderie SPACEO Home : fiche express et remise spectaculaire

Son nom complet : Caisson buanderie SPACEO Home, blanc H.200 x l.80 x P.60 cm. Fabriqué en panneau de particules de 16 mm, il pèse 61,9 kg et se monte soi-même, livré en deux colis. Il offre une étagère, une grande niche pour la machine et une garantie de 10 ans. Le bois est certifié FSC, la classe d’émission de formaldéhyde est E1, avec un Home Index affiché à 62.

Côté prix, la surprise est réelle, au point qu’on pense à une erreur d’étiquette : ce caisson passe de 149 € à 44,70 €, soit 104,30 € de remise immédiate, éco-participation de 7,40 € incluse. La promotion est annoncée pour la période du 7 janvier au 3 février 2026, dans le cadre des soldes d’hiver, avec stocks limités. Le meuble est proposé en magasin, en retrait ou en livraison, avec des délais moyens de 5 à 7 jours ouvrés selon l’option choisie.

Avant d’acheter, quelques mesures à prendre dans la buanderie

Pour que ce meuble tienne ses promesses, quelques vérifications rapides s’imposent. La hauteur de 200 cm réclame un plafond un peu plus haut, la largeur de 80 cm oblige à garder de l’aisance devant le hublot. Avec son poids, mieux vaut prévoir deux personnes pour l’installation et, si besoin, une fixation murale adaptée. Pour éviter les mauvaises surprises, on peut passer par une mini-checklist.