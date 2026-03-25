Leroy Merlin : ce coffret de vis WORX à moins de 60€ évite le chantier bloqué, mais il ne restera pas longtemps

Entre vis manquante et sachets ouverts, les week-ends bricolage tournent vite à la galère. Ce kit de vis WORX chez Leroy Merlin, en forte promo, promet de changer la donne pour vos projets.

Un week-end de bricolage bien lancé, une étagère presque fixée… et soudain, il manque la bonne vis. La perceuse est encore chaude, mais le chantier s’arrête net. Entre les boîtes dépareillées, les sachets ouverts et les restes de précédents projets, la visserie se transforme vite en casse-tête qui fait perdre du temps et de l’énergie.

Face à ce scénario très courant, beaucoup de bricoleurs cherchent un moyen simple de tout regrouper au même endroit. Chez Leroy Merlin, un kit de vis WORX présenté sous forme de coffret de rangement compact attire l’œil des habitués. Ce coffret promet de garder la quincaillerie sous contrôle… et son tarif en ligne réserve une surprise.

Kit de vis WORX Leroy Merlin : la fin de la vis introuvable en plein chantier

Pensée pour les petits travaux comme pour les chantiers plus ambitieux, la boîte à vis WORX agit comme un rangement spécifique pour toute la visserie. Chaque projet démarre avec le même réflexe : attraper le coffret, l’ouvrir, et retrouver d’un coup d’œil tout ce dont on a besoin. L’espace de travail reste opérationnel, sans fouille interminable au milieu des outils.

Au lieu d’interrompre son élan pour courir au magasin chercher une référence manquante, le bricoleur pioche directement dans son coffret. Moins d’allers-retours, moins de jurons devant une fixation capricieuse, plus de temps consacré au montage lui-même. Pour un meuble à assembler, un placard à renforcer ou une cloison à finir, ce type d’organiseur change le rythme du chantier.

Un coffret de visserie WORX robuste et compact, pensé pour suivre tous vos travaux

Le coffret, en polypropylène haute résistance, supporte sans souci les déplacements fréquents entre cave, voiture et atelier. Son format de 51,5 × 34,5 × 11,5 cm reste assez compact pour se glisser sur une étagère, tout en offrant un volume confortable pour la visserie. Une poignée ergonomique facilite la prise en main, et le boîtier est superposable avec les autres modules du système de travail WORX.

WORX, marque du groupe Positec connue pour ses outils et rangements malins, a conçu cette boîte pour s’intégrer à une organisation modulaire. Chaque compartiment sert à regrouper visserie et petites pièces par type ou par projet. Au fil des travaux, le coffret devient une sorte de mémoire de la maison, où l’on garde sous la main de quoi réparer ou fixer presque tout.

Pourquoi ce bon plan Leroy Merlin à 58,53€ devient l’achat malin du moment

Sur le site de Leroy Merlin, la boîte à vis WORX profite en ce moment d’une remise de 29 %. Le prix passe de 82,28€ à 58,53€, soit une économie qui couvre largement plusieurs petits achats de vis au détail dans l’année. L’offre en ligne est annoncée jusqu’au 31 mars 2026, avec la mention classique de stocks limités qui incite à vérifier la disponibilité avant de se décider.

Pour un bricoleur débutant qui s’équipe ou pour quelqu’un qui enchaîne les projets maison, ce coffret de visserie WORX chez Leroy Merlin ressemble à un achat raisonné. Il structure l’atelier, évite les achats doublons et sécurise les week-ends travaux où tout doit avancer. Ceux qui prévoient bientôt un dressing, des étagères ou une série de petits réglages pourraient bien y trouver un allié pratique.