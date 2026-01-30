Les pilates : la gym des stars

elleadore.com a testé cette méthode, tout en douceur, en profondeur, en respect du corps. Le souffle, la posture, le centrage, les étirements, et la musculature progressent et s'unissent pour affiner et tonifier la silhouette. Les profs sont attentives, s'ingénient à nous faire ressentir les mouvements comme il faut pour que ça travaille où ça doit travailler. Eh oui ! Et puis, les accessoires, comme pour l'amour...

La méthode pilates KeanaCours de pilates01 40 15 01 40Paris 8Concorde Saint-Honoré.http://keana.fr/

Les pilates, c'est joseph Pilates qui les a inventées, mais si ça s'appelait Joseph. Imaginez... Joseph, la gym des stars.Tout de suite, ça jette un froid. Comme quoi, ça compte d'avoir un joli nom de famille !

Démonstration

AVANTMais qu'est-ce que c'est que toutes ces machines ? C'est fabriqué exprès pour la méthode pilates. Exclusif.

PENDANTFabienne, une poète des pilates, nous explique qu'il faut brasser l'air comme un matelas de plumes par là, qu'il faut lever la tête comme un bébé sur sa table à langer par ci, et qu'on imagine une cruche sur sa tête, etc...etc...

Sensation de progrès garanti et self-estime qui va de pair.C'est bon pour le moral. Même crevée, on en sort toujours requinquée, en forme, pleine d'énergie. Quoi de mieux ? APRESNo comment

Alors, convaincue ?