Lidl affole les bricoleurs en février : cet outil de poche 4-en-1 à 7,99 € remplace une caisse entière de clés

Entre deux averses de février, beaucoup ressortent la caisse à outils pour finir ce meuble en kit ou resserrer une poignée qui bouge. Et très vite, la même scène revient : des clés partout, aucune à la bonne taille, un temps fou perdu à fouiller dans le garage.

C’est exactement ce casse-tête que vient cibler l’enseigne Lidl avec un petit outil malin signé Parkside. Une clé à cliquet multifonction Parkside Lidl vendue à moins de 8 euros, pensée pour tenir dans la poche tout en remplaçant un jeu complet de clés. De quoi intriguer plus d’un bricoleur.

Un outil Parkside compact pour remplacer une caisse de clés

Commercialisé sous l’appellation outil multifonction Parkside, ce modèle existe en plusieurs variantes : clé à cliquet 4 en 1, 8 en 1 et surtout multi-clé à douille 48 en 1. Le principe reste le même à chaque fois : un seul corps, une tête qui s’adapte à de nombreuses tailles, et un cliquet pour serrer ou desserrer sans effort.

Côté budget, Lidl affiche une baisse de prix nette : de 8,99 € à 7,99 €, soit une remise de 11 %. L’achat se fait uniquement sur le site de l’enseigne, avec livraison et retour gratuit sous 30 jours. Impossible de le dénicher en rayon, ce qui renforce l’effet bon plan de février.

Quatre fonctions essentielles pour zéro encombrement

Concrètement, cet outil Lidl à moins de 8 euros assure quatre fonctions essentielles qui parlent à tous ceux qui bricolent à la maison :

Couverture d’une large plage de tailles, de 6,5 à 22 mm selon la version, pour la majorité des boulons et écrous domestiques.

Compatibilité avec de nombreux profils : carrés, hexagonaux, 12 pans, mais aussi TX, XZN, 5 étoiles, crochets et écrous à oreilles.

Accès aux zones difficiles grâce à une tête rotative à 360° sur la multi-clé 48 en 1 et à un levier inverseur droite/gauche.

Résistance correcte pour l’usage courant, avec un couple maximal de 150 Nm et un corps en acier associé à une poignée bi-matière confortable.

Résultat, là où il faudrait normalement un assortiment de clés plates, à cliquet et de douilles, un seul outil suffit. Pour resserrer une chaise, monter une étagère, fixer des crochets ou assembler un meuble moderne aux vis TX ou XZN, on gagne du temps et de la place dans le tiroir.

Quelle clé multifonction Parkside choisir pour vos travaux de février ?

Pour un appartement rempli de meubles en kit et de petites fixations murales, la clé à cliquet 8 en 1 couvre les tailles les plus courantes tout en restant très compacte. Les bricoleurs plus polyvalents, entre maison, vélo et petits travaux auto, auront intérêt à viser la version multifonction allant de 6,5 à 22 mm.

La multi-clé à douille 48 en 1 s’adresse plutôt à ceux qui croisent souvent des vis spéciales et des endroits quasi inaccessibles. Avec ses multiples profils et sa tête rotative, elle rend de fiers services, tout en restant un outil domestique : pour des serrages très lourds, un coffret de douilles professionnel garde encore sa place à côté de ce petit couteau suisse du bricolage.