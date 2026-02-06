Lidl casse les prix avec ce coffret Parkside 61 pièces à moins de 20 € que les bricoleurs ne doivent pas rater

À moins de 20 €, le coffret Parkside 61 pièces de Lidl promet d’équiper la plupart des bricoleurs à petit budget. Reste à voir jusqu’où il tient ses promesses.

Manquer de la bonne douille en plein montage de meuble ou lors d’une petite réparation auto, tout le monde connaît. Quand chaque achat se calcule, investir dans un gros coffret d’outils peut vite être repoussé. C’est là que le coffret Parkside 61 pièces qui vient d’arriver chez Lidl attire tous les regards.

Ce set regroupe assez d’outils pour couvrir la plupart des besoins maison et voiture, tout en restant sous la barre psychologique des moins de 20 €. Affiché à 19 € au lieu de 29 €, avec une remise de 33 %, il met la pression sur les autres coffrets du marché. Reste à voir s’il suit vraiment les bricoleurs au quotidien.

Un coffret Parkside 61 pièces Lidl sous les 20 € qui parle au porte-monnaie

Passer de 29 € à 19 € représente 10 € d’économie, de quoi financer visserie ou pot de peinture pour le prochain chantier. Rapporté à chaque outil, ce coffret revient à quelques dizaines de centimes la pièce, un niveau rarement atteint pour ce type d’outillage. L’achat se fait en ligne, avec livraison à domicile et retour gratuit pendant 30 jours.

Ce positionnement vise autant l’étudiant qui s’équipe pour son premier appartement que le bricoleur confirmé en quête d’un kit compact à garder dans le coffre de la voiture. Pour celles et ceux qui bricolent surtout le week-end, l’idée est d’avoir un ensemble prêt à l’emploi sans exploser le budget.

Que renferme exactement le coffret Parkside 61 pièces pour ce prix ?

Au centre du jeu, on trouve un cliquet réversible 3/8″ (10 mm) et un manche de tournevis 1/4″ (6,3 mm) qui reçoit les embouts. Autour, le coffret rassemble 22 douilles de différentes tailles, 20 embouts de vissage de 25 mm, deux rallonges de 75 mm avec adaptateurs et quatre douilles longues de 10, 12, 14 et 15 mm.

Ce n’est pas qu’une question de quantité. Les rallonges à rotule offrent un angle de travail jusqu’à 10°, pratique pour atteindre une vis coincée derrière un moteur ou au fond d’un meuble. Le couple maximal annoncé de 202 Nm montre que le cliquet encaisse des serrages déjà musclés. Les pièces sont en acier chrome-vanadium et en acier S2, alliages reconnus pour leur résistance à l’usure et à la corrosion, le tout rangé dans une boîte rigide avec poignée et emplacements moulés.

Pour quels travaux ce coffret Parkside 61 pièces Lidl se montre le plus utile ?

Dans la maison, ce set aide pour monter des meubles en kit, resserrer un pied de table qui bouge, fixer une étagère ou démonter un petit appareil. Les différentes douilles et embouts permettent de suivre sans stress les vis parfois exotiques fournies par les fabricants, y compris celles nichées au fond d’un caisson ou derrière un panneau.

Côté mécanique légère, il accompagne l’entretien de la voiture ou du vélo : serrage de colliers, petites interventions accessibles sur le moteur, réglages sur le deux-roues. Il ne remplace pas un équipement de garage professionnel pour des écrous géants serrés à la clé à choc, mais couvre largement l’usage d’un particulier. Pour compléter, Lidl propose aussi un coffret d’embouts de précision de 81 pièces à 7,99 €, plus adapté aux vis minuscules. De quoi constituer, à petit prix, une base solide pour affronter les bricolages de l’année.