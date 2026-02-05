Lidl casse les prix : ce coffret Parkside à -30 % sauve votre budget bricolage, mais il ne restera pas longtemps

En plein bras de fer avec l’inflation, Lidl dégaine début février 2026 un coffret Parkside 37 pièces bradé à 6,99 €. Derrière cette promo à –30 %, se cache un kit pensé pour équiper les foyers sans faire exploser le budget.

Entre factures qui grimpent et tickets de caisse qui s’allongent, beaucoup remettent à plus tard l’achat d’outils, pourtant indispensables pour les petites réparations à la maison. Un simple assortiment de tournevis peut vite dépasser le budget, surtout quand on débute et qu’on ne sait pas vraiment quoi choisir.

C’est là que Lidl sort un argument choc : un coffret Parkside de 37 pièces à -30 %, affiché à seulement 6,99 € au lieu de 9,99 €. Une offre de début février 2026 qui tombe au bon moment pour ceux qui veulent s’équiper sans exploser leur compte en banque. Un petit coffret qui pourrait bien changer la vie des bricoleurs occasionnels.

Inflation et coffret Parkside : comment Lidl casse les prix du bricolage

Avec l’inflation, acheter ses tournevis un par un en magasin de bricolage revient vite cher : deux ou trois pièces suffisent parfois à atteindre le prix de ce set complet. Ici, chaque outil revient à moins de 0,20 € environ, un niveau que l’on ne retrouve quasiment jamais au détail. Pour un foyer, c’est la possibilité d’avoir enfin une vraie base de bricolage sans avoir à arbitrer avec les courses du mois.

La marque Parkside, signature bricolage de Lidl, s’est fait une place dans les garages français avec son rapport qualité prix très surveillé. Poignées ergonomiques, embouts magnétiques pour bien tenir les vis, matériaux pensés pour encaisser les usages du quotidien : ce coffret se positionne clairement comme un kit sérieux pour la maison, pas comme un gadget jetable de fond de tiroir.

Que contient le coffret Parkside 37 pièces vendu 6,99 € chez Lidl

Ce coffret ne se limite pas à trois tournevis qui se battent en duel. Il rassemble tout le nécessaire pour visser et dévisser presque tout ce que l’on trouve dans un logement :

7 tournevis standards (plats et cruciformes) pour les tâches courantes ;

6 tournevis de précision pour lunettes, électronique et petits objets ;

19 embouts variés (fente, Phillips, Pozidriv, Torx, hexagonaux…) ;

1 porte-embouts magnétique pour changer rapidement de tête ;

1 adaptateur d’embouts ;

2 porte-embouts supplémentaires en plastique ;

1 support mural en rack pour ranger l’ensemble.

Dans la pratique, ce set couvre le montage de meubles en kit, le resserrage d’une prise ou d’un interrupteur, l’ouverture d’un jouet pour remplacer une pièce, la réparation d’une paire de lunettes ou encore l’accès à l’intérieur d’un ordinateur. Le rack se fixe au mur du garage, d’un cellier ou même à l’intérieur d’un placard de cuisine pour garder chaque outil bien visible.

Pour qui ce coffret Parkside Lidl est-il le bon plan du moment

Ce coffret vise autant les jeunes qui s’installent dans leur premier appart que les familles qui en ont assez de chercher « un tournevis qui va bien » au fond d’une boîte en carton. Les bricoleurs occasionnels y trouvent une solution compacte, facile à accrocher au mur, qui évite d’investir tout de suite dans une grosse mallette professionnelle. Chez Lidl, il est proposé sous la référence 100397950, en magasin et, selon les opérations, en livraison, avec un retour gratuit sous 30 jours.

Comme souvent avec les arrivages bricolage de l’enseigne, les stocks restent limités et les meilleurs plans peuvent disparaître en quelques jours. Ce coffret Parkside à -30 % montre qu’il reste possible de s’équiper correctement, avec un outillage complet et rangé, tout en gardant la main sur son budget bricolage.