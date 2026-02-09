Lidl : ce coffret Parkside à 24,99 € remplace un kit pro à 80 € chez les bricoleurs, mais attention à un détail

À 24,99 € seulement, Lidl propose un coffret Parkside de 100 forets qui promet de remplacer des kits pro facturés plus de 80 €. Est‑ce vraiment le bon plan que s’arrachent les bricoleurs en ce début d’année ?

Un trou à percer dans un mur, une étagère à fixer, et la mauvaise surprise : aucune mèche adaptée dans la boîte à outils. Pour beaucoup de bricoleurs, la solution a longtemps été l’achat d’un gros kit professionnel, souvent autour de 80 €, qui pèse vite sur le budget du mois.

En ce début d’année, une autre option fait parler d’elle : un coffret de 100 forets Parkside vendu par Lidl, affiché à 24,99 € (environ 27 €) sur son site, bien loin des tarifs des marques spécialisées. Ce contraste de prix intrigue forcément.

Un coffret Parkside Lidl à 24,99 € face aux kits pro à 80 €

Dans les magasins de bricolage, constituer un assortiment complet de mèches métal, bois et maçonnerie atteint vite 80 euros ou plus pour des marques dites professionnelles. Avec ce coffret Parkside à 24,99 €, l’enseigne allemande propose un set prêt à l’emploi pour la maison, sans passer à la caisse comme sur un chantier d’artisan.

Ce kit, référencé 100382416 et disponible uniquement en ligne, s’adresse aux foyers qui veulent s’équiper dignement sans sacrifier leurs économies. Il profite aussi d’un retour gratuit pendant 30 jours, ce qui laisse le temps de le tester sur quelques perçages du quotidien. Sur le site, il affiche une note de 4,4 sur 5 basée sur 21 avis clients, signe que le produit ne reste pas longtemps en stock.

Que renferme ce set de 100 forets Parkside à petit prix ?

Ce coffret vert ne se limite pas à quelques mèches basiques. Il rassemble 100 pièces organisées pour couvrir presque tous les matériaux courants rencontrés dans un logement :

36 forets métal HSS avec revêtement titane pour une meilleure durabilité ;

32 forets à maçonnerie avec pointe en métal dur pour attaquer béton, brique ou pierre ;

32 forets à bois avec pointe de centrage pour des trous nets dans planches et meubles.

Un locataire qui veut poser des tringles à rideaux dans un mur en béton, fixer un meuble de cuisine dans du parpaing ou assembler une bibliothèque en panneau de particules trouve ainsi la bonne mèche dans la mallette. L’idée est simple : avoir toujours sous la main le foret adapté plutôt que de devoir courir acheter une pièce à l’unité le samedi après-midi.

Pour quels bricoleurs ce coffret remplace-t-il un kit pro ?

Avec son prix de 24,99 €, ce coffret vise d’abord les bricoleurs amateurs ou confirmés qui interviennent surtout chez eux : montage de meubles, fixation d’étagères, petits travaux de rénovation avant le printemps. L’assortiment couvre le métal fin, la plupart des murs courants et le bois utilisé dans l’ameublement, ce qui correspond à la grande majorité des besoins à la maison.

Un artisan qui perce du béton armé ou de l’inox toute la journée gardera des forets ultra-spécialisés, conçus pour un usage intensif. Pour un particulier, ce set Parkside s’apparente plutôt à une base solide : un kit polyvalent qui rapproche du confort d’un coffret pro à 80 € sans exiger le même investissement, surtout quand chaque euro compte.

