Lidl : ce tréteau en acier à moins de 20 € supporte un poids fou et remplace un vrai établi, mais pas pour longtemps

On a tendance à se dire qu’un tréteau vraiment solide, celui sur lequel on ose poser un plan de travail massif ou un bastaing trempé, se paie forcément au prix fort. Du coup, beaucoup de bricoleurs continuent avec des tréteaux en bois fatigués ou des modèles en plastique qui bougent dès qu’on approche la scie. Début 2026, alors que les budgets restent serrés, l’idée d’investir dans du matériel d’atelier à trois chiffres peut vite calmer les envies de rénovation.

Dans ce contexte, un modèle fait beaucoup parler de lui : le tréteau Lidl Parkside 200 kg, en acier, réglable et pliant, proposé régulièrement autour de 19,99 € l’unité. Un prix sous la barre symbolique des 20 € qui bouscule clairement les idées reçues sur l’outillage “costaud”.

Un tréteau en acier Lidl qui rassure là où le bois et le plastique montrent leurs limites

Les tréteaux d’entrée de gamme en bois ou en plastique offrent souvent une hauteur fixe, une charge limitée à 50 ou 100 kg et une stabilité toute relative. Beaucoup bricolent alors dans une ambiance un peu précaire, en espérant que la planche ne bascule pas au milieu de la coupe. Sans parler du dos qui trinque quand le support est trop bas.

Le tréteau réglable en hauteur Parkside change la donne. Sa structure en acier haute résistance, avec revêtement prévu pour encaisser les chocs et les rayures, est donnée pour une charge maximale de 200 kg par tréteau. On passe d’un appui “de fortune” à un vrai support d’atelier, capable de recevoir des plans de travail massifs ou des pièces mécaniques lourdes sans trembler.

Caractéristiques du tréteau Lidl Parkside 200 kg : ce que vous avez pour moins de 20 €

Derrière ce tarif contenu, la fiche technique est étonnamment musclée :

Hauteur réglable sur 7 niveaux , d’environ 800 à 1 300 mm.

, d’environ 800 à 1 300 mm. Structure en acier avec revêtement résistant aux chocs et aux rayures.

Barre supérieure avec 2 supports de sécurité rabattables et butées dépliables anti-glissement.

Conception pliable, poids d’environ 5,8 kg pour un transport et un rangement faciles.

Charge annoncée : 200 kg par tréteau.

Avec deux tréteaux et une simple planche, on obtient un établi d’appoint, une rallonge de table ou un support pour grandes longueurs. Pour moins de 40 € les deux, cette base de travail solide remplace avantageusement un établi complet vendu quatre à cinq fois plus cher dans beaucoup de rayons bricolage, où les modèles sous 20 € restent souvent non réglables et bien moins robustes.

Arrivages Lidl, prix qui bougent et avis clients presque unanimes

Ce tréteau réglable Parkside revient régulièrement dans les arrivages bricolage Lidl France, parfois en *Super Samedi*. Le prix tourne souvent autour de 19,99 €, avec des périodes vues à 17,99 €, voire 14,99 €, et d’autres où il remonte à 23,99 € l’unité. Les offres restent limitées dans le temps et en quantité, uniquement dans les magasins participants, ce qui pousse à surveiller le catalogue et à se déplacer tôt quand il repasse sous les 20 €.

Côté terrain, les acheteurs se montrent enthousiastes : la note tourne autour de 4,8/5, avec jusqu’à 98 % d’avis positifs. Les bricoleurs saluent surtout la stabilité, la vraie sensation de sécurité sous les charges lourdes et le confort du réglage en hauteur pour éviter le mal de dos. Certains trouvent l’ensemble plus lourd qu’un tréteau en plastique, mais voient justement dans ce poids supplémentaire un signe de sérieux pour un support capable d’encaisser 200 kg sans broncher.