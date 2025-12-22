Lidl : cette table basse effet bois à moins de 60 € affole les fans de déco, mais elle ne restera pas longtemps

Mission presque impossible : trouver une table basse vraiment chic sans faire exploser le budget. Dans les rayons déco, les modèles avec plateau façon bois et structure en métal flirtent vite avec des prix élevés, surtout quand ils affichent des finitions un peu travaillées. Même des tables aux dimensions modestes passent couramment la barre symbolique des 60 €, y compris chez des spécialistes de l’ameublement en ligne.

Dans ce paysage plutôt salé, une enseigne bien connue des chasseuses de bons plans déco crée la surprise. Lidl propose en effet une table basse Lidl effet bois signée LIVARNO home, au format généreux de 92 x 50 x 40 cm, affichée à seulement 59,99 €, parfois même 49,99 € lors de promotions signalées en catalogue. Une promesse de look haut de gamme à prix mini qui intrigue forcément.

Une table basse Lidl effet bois qui imite les modèles haut de gamme

Visuellement, ce modèle joue la carte du mobilier design : décor effet chêne très travaillé, plateau à finition ondulée qui accroche la lumière et structure en pieds en métal noir pour la touche industrielle. La niche de rangement ouverte permet de glisser magazines, livres ou plaids sans encombrer le plateau. Le revêtement en résine mélamine se révèle résistant aux rayures et facile à nettoyer, ce qui convient bien à un usage quotidien dans un salon animé.

Grâce à cette combinaison bois métal, la table rappelle des créations bien plus onéreuses repérées chez des enseignes spécialisées. Les dimensions restent confortables pour poser un plateau-repas ou plusieurs verres, tout en gardant un encombrement raisonnable dans un petit séjour. La charge maximale annoncée autour de 25 kg sécurise l’installation d’objets lourds comme des livres d’art, des bougies sous cloche ou une petite lampe, sans craindre que le meuble ne fléchisse.

Un prix sous les 60 € qui bouscule le marché des tables basses

Le tarif public de cette table basse tourne autour de 59,99 €, soit tout juste sous la barre des 60 €, avec des passages ponctuels en promotion à 49,99 € dans certains prospectus. Pour une pièce mêlant imitation chêne, métal peint en noir et niche de rangement, beaucoup de références comparables se situent entre 60 et 100 € sur les sites d’ameublement. D’où l’intérêt marqué pour ce modèle qui reste accessible sans sacrifier l’esthétique.

Côté tranquillité d’esprit, la table basse LIVARNO home bénéficie d’une garantie de trois ans et, pour les commandes en ligne passées entre le 3 novembre et le 24 décembre 2025, d’un retour gratuit possible jusqu’au 31 janvier 2026. Les collections de mobilier Lidl sont mises en vente en quantités limitées, avec des stocks qui varient fortement d’un magasin à l’autre. Mieux vaut donc vérifier la disponibilité locale ou en ligne avant de réorganiser complètement le salon.

Bien intégrer cette table basse chic dans son salon

Les premiers acheteurs évoquent une qualité perçue soignée et un montage jugé simple, ce qui aide à se projeter avec ce modèle dans un salon du quotidien. Pour l’intégrer harmonieusement, mieux vaut mesurer l’espace autour du canapé, accorder la teinte effet chêne au sol et utiliser la niche ouverte pour structurer plutôt que pour entasser.