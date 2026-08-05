Linge qui sent le renfermé : ne rajoutez surtout pas de lessive avant d'avoir nettoyé ce recoin de la machine à laver

Pendant des mois, j’ai surdosé ma lessive liquide concentrée pour chasser une odeur de renfermé qui collait à mon linge. Jusqu’au jour où un simple bac à lessive sorti de son logement m’a montré ce qui encrassait vraiment ma machine.

Pendant des mois, dans beaucoup de foyers, la même scène se répète : tambour plein, odeur de renfermé, bouchon de lessive rempli un peu plus à chaque fois « pour être sûr ». Une lectrice résume ainsi sa routine : « Je rajoutais toujours un trait de produit dès que le linge sentait la transpiration ».

Le réflexe rassure, pourtant l’odeur ne part pas, les couleurs ternissent et les tissus deviennent rêches. Jusqu’au jour où le bac à produits est enfin sorti de son logement… et que la vraie cause de ce linge fatigué et qui sent le moisi apparaît clairement.

Ce que je faisais “pour être sûre” : remplir le bouchon à ras bord

Le bouchon plein au « feeling » reste l’erreur la plus courante. Un peu plus quand le tambour déborde, encore un peu quand le linge sent le sport, parfois une bonne rasade pour un cycle court à 30 °C. Résultat : trop de lessive dans la machine à laver, surtout avec les lessives liquides concentrées et les programmes éco qui utilisent très peu d’eau.

Dans ces conditions, le rinçage n’arrive plus à évacuer toute la mousse. Une partie de la lessive reste accrochée aux fibres, comme un film invisible. Le linge ressort « propre mais pas net », les blancs grisent, les couleurs se voilent et les tissus deviennent rêches, parfois irritants pour les peaux sensibles. Ce surplus finit aussi par encrasser discrètement la machine.

Le jour où j’ai sorti le bac : le piège caché qui volait ma lessive

Quand le bac à lessive est enfin retiré complètement, la surprise est souvent la même : croûtes épaisses de produit séché, boue grisâtre dans les recoins, odeur de renfermé qui remonte. Une bonne partie de la lessive versée se fige là, au lieu de partir dans le tambour.

Avec l’humidité permanente, ces résidus se mélangent aux peluches et au sébum pour former un biofilm bactérien glissant qui colonise aussi le joint de hublot, les durites et parfois jusqu’au filtre de vidange. À chaque cycle, l’eau repasse sur cette couche sale et les mauvaises odeurs reviennent. Sortir le bac, le faire tremper dans l’eau chaude, nettoyer le logement, essuyer le joint et lancer ponctuellement un cycle à 60–90 °C permet déjà de repartir sur une machine plus saine.

✨ L’astuce validée par la rédaction Efficacité 9/10 Économie x2 sur la durée du bidon 🔍 Pourquoi ça fonctionne ? En réduisant la dose de lessive et en nettoyant régulièrement le bac, le joint et le filtre, le rinçage redevient efficace. Les résidus de détergent ne s’accumulent plus, le biofilm bactérien n’est plus nourri et la machine cesse de fabriquer des mauvaises odeurs. Le linge ressort plus net, sans film collant, et la lessive est enfin utilisée là où elle doit agir : dans le tambour, sur les fibres. 💡 Le petit plus : tracer au marqueur un repère permanent sur le bouchon à la bonne hauteur pour votre machine et coller un mémo dessus : « linge peu sale = ½ dose », « linge très sale = dose normale, pas plus ». Toute la famille peut s’y fier en un coup d’œil. 🚫 À NE JAMAIS FAIRE : répondre à une odeur de renfermé par encore plus de lessive ou par des cycles « désinfectants » bourrés de produit, sans jamais sortir et nettoyer le bac à lessive.

La bonne dose de lessive : la règle simple des 3 critères (+ 1)

Pour éviter à nouveau l’excès, la « bonne dose » se joue sur trois repères simples : la quantité de linge, son niveau de salissure et la dureté de l’eau. Pour un tambour de 7 kg moyennement rempli, du linge juste porté et une eau moyenne, les fabricants tournent autour de 35 ml de lessive liquide concentrée. Si l’eau est douce, cette dose peut baisser franchement ; si elle est très calcaire, on augmente un peu, sans jamais doubler.

Le dernier critère, c’est la température et le type de programme. À 30 °C et sur un programme éco, mieux vaut rester sobre pour que le rinçage soit efficace. L’idée est simple : moins de produit quand le linge est peu sale, dose normale quand il est très taché, mais jamais plus. Un bon entretien mensuel de la machine, un bac à lessive propre et, pour les modèles récents, un éventuel dosage automatique type i-DOS ou TwinDos aident ensuite à garder un linge frais, sans surdosage ni odeur de renfermé.