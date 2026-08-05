Linge qui sent le renfermé : ne rajoutez surtout pas de lessive avant d'avoir nettoyé ce recoin de la machine à laver
Pendant des mois, j’ai surdosé ma lessive liquide concentrée pour chasser une odeur de renfermé qui collait à mon linge. Jusqu’au jour où un simple bac à lessive sorti de son logement m’a montré ce qui encrassait vraiment ma machine.
Pendant des mois, dans beaucoup de foyers, la même scène se répète : tambour plein, odeur de renfermé, bouchon de lessive rempli un peu plus à chaque fois « pour être sûr ». Une lectrice résume ainsi sa routine : « Je rajoutais toujours un trait de produit dès que le linge sentait la transpiration ».
Le réflexe rassure, pourtant l’odeur ne part pas, les couleurs ternissent et les tissus deviennent rêches. Jusqu’au jour où le bac à produits est enfin sorti de son logement… et que la vraie cause de ce linge fatigué et qui sent le moisi apparaît clairement.
Ce que je faisais “pour être sûre” : remplir le bouchon à ras bord
Le bouchon plein au « feeling » reste l’erreur la plus courante. Un peu plus quand le tambour déborde, encore un peu quand le linge sent le sport, parfois une bonne rasade pour un cycle court à 30 °C. Résultat : trop de lessive dans la machine à laver, surtout avec les lessives liquides concentrées et les programmes éco qui utilisent très peu d’eau.
Dans ces conditions, le rinçage n’arrive plus à évacuer toute la mousse. Une partie de la lessive reste accrochée aux fibres, comme un film invisible. Le linge ressort « propre mais pas net », les blancs grisent, les couleurs se voilent et les tissus deviennent rêches, parfois irritants pour les peaux sensibles. Ce surplus finit aussi par encrasser discrètement la machine.
Le jour où j’ai sorti le bac : le piège caché qui volait ma lessive
Quand le bac à lessive est enfin retiré complètement, la surprise est souvent la même : croûtes épaisses de produit séché, boue grisâtre dans les recoins, odeur de renfermé qui remonte. Une bonne partie de la lessive versée se fige là, au lieu de partir dans le tambour.
Avec l’humidité permanente, ces résidus se mélangent aux peluches et au sébum pour former un biofilm bactérien glissant qui colonise aussi le joint de hublot, les durites et parfois jusqu’au filtre de vidange. À chaque cycle, l’eau repasse sur cette couche sale et les mauvaises odeurs reviennent. Sortir le bac, le faire tremper dans l’eau chaude, nettoyer le logement, essuyer le joint et lancer ponctuellement un cycle à 60–90 °C permet déjà de repartir sur une machine plus saine.
La bonne dose de lessive : la règle simple des 3 critères (+ 1)
Pour éviter à nouveau l’excès, la « bonne dose » se joue sur trois repères simples : la quantité de linge, son niveau de salissure et la dureté de l’eau. Pour un tambour de 7 kg moyennement rempli, du linge juste porté et une eau moyenne, les fabricants tournent autour de 35 ml de lessive liquide concentrée. Si l’eau est douce, cette dose peut baisser franchement ; si elle est très calcaire, on augmente un peu, sans jamais doubler.
Le dernier critère, c’est la température et le type de programme. À 30 °C et sur un programme éco, mieux vaut rester sobre pour que le rinçage soit efficace. L’idée est simple : moins de produit quand le linge est peu sale, dose normale quand il est très taché, mais jamais plus. Un bon entretien mensuel de la machine, un bac à lessive propre et, pour les modèles récents, un éventuel dosage automatique type i-DOS ou TwinDos aident ensuite à garder un linge frais, sans surdosage ni odeur de renfermé.
En bref
- 🧺 Pendant des mois, une lectrice mettait trop de lessive dans la machine à laver pour masquer une odeur de renfermé tenace sur son linge.
- 🫧 En sortant le bac à lessive, elle découvre des résidus épais, un biofilm bactérien et comprend comment le surplus de produit encrasse la machine.
- 📏 En ajustant la dose, le programme à 30 °C et le nettoyage du bac, les effets sur les odeurs et l’aspect du linge surprennent.
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