Livret A, LEP : ce que la baisse des taux depuis février 2026 risque de coûter à votre épargne (et comment réagir)

Depuis le 1er février 2026, les nouveaux taux du Livret A et du LEP rebattent les cartes de l’épargne des Français. Entre pouvoir d’achat et finances publiques, que révèlent vraiment ces chiffres ?

Depuis février, beaucoup d’épargnants ont eu un petit choc en consultant leurs relevés. Après deux années où les intérêts semblaient enfin compenser la hausse des prix, les nouveaux taux de l’épargne réglementée sont venus doucher les espoirs de rendement facile.

Le 1er février 2026, l’État et la Banque de France ont tourné une page : les taux du Livret A et du Livret d’épargne populaire ont été revus à la baisse, au nom du recul de l’inflation et des équilibres budgétaires. Ce changement apparemment technique cache des enjeux bien plus concrets pour votre portefeuille.

Nouveaux taux du Livret A et du LEP : la parenthèse dorée se referme

En deux ans, le paysage a radicalement changé. Après un pic à 3 % pour le Livret A et plus de 6 % pour le LEP au plus fort de l’inflation, le Livret A est désormais fixé à 1,5 % (contre 1,7 % auparavant) et le LEP à 2,5 % au lieu de 2,7 %. Le LDDS suit le même mouvement à 1,5 %, quand le Compte épargne logement tombe à 1 %.

Concrètement, un Livret A au plafond, soit 22 950 euros, rapporte nettement moins qu’il y a deux ans : la baisse de taux représente plusieurs centaines d’euros d’intérêts annuels en moins. Même le LEP, resté le mieux doté à 2,5 %, fait perdre une soixantaine d’euros par an sur un livret rempli, par rapport à la période où il culminait.

Inflation en berne, formule des taux et finances publiques : ce que disent vraiment ces chiffres

Officiellement, la formule de calcul mêlant inflation et taux monétaires aurait donné un Livret A à 1,4 % et un LEP à 1,9 %. Le gouvernement a choisi de limiter la casse en arrêtant le Livret A à 1,5 % et en accordant un vrai « coup de pouce » au LEP à 2,5 %, alors que les prix à la consommation ne progressaient plus que d’environ 0,8 % fin 2025. Le rendement réel reste donc légèrement positif, mais la sensation de recul domine.

En arrière-plan, la baisse de rémunération allège aussi le coût de l’argent pour l’État et les bailleurs sociaux, puisque l’épargne centralisée finance logement social et grands projets via la Caisse des dépôts. Les ménages, eux, commencent à réagir : en février, les retraits sur le Livret A ont dépassé les dépôts de 740 millions d’euros, pour un encours de 447 milliards. Un mouvement « à rebours de la tendance habituelle (…) du mois de février qui en général est collecteur », a observé Stéphane Magnan, de la Caisse des dépôts, cité par BFMTV. Le même rappelle pourtant que « Si on regarde l’histoire du Livret A, il a toujours été une valeur refuge dans les périodes de crise ».

Que faire de son épargne après la fin de l’âge d’or des livrets

Malgré ce coup de frein, Livret A et LEP gardent des atouts rares : intérêts exonérés d’impôt, garantie intégrale de l’État et argent disponible à tout moment. Autrement dit, ces livrets restent la base de l’épargne de précaution, pour couvrir plusieurs mois de dépenses ou un gros imprévu. Le vrai enjeu se situe au-delà : des centaines de milliards dorment encore sur des comptes courants non rémunérés, tandis que les Français commencent à transférer une partie de leurs économies vers l’assurance-vie, jugée un peu mieux payée. Pour préserver son pouvoir d’achat, la nouvelle règle du jeu consiste à garder un matelas de sécurité sur ses livrets, puis à accepter de chercher ailleurs le rendement qui n’y est plus.