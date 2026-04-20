Ma cuisine mate était couverte de traces grasses : ce spray maison 3-ingrédients a tout effacé sans frotter ni rincer

En quelques mois, une cuisine mate peut se couvrir d’un film gras impossible à faire partir, même avec les meilleurs dégraissants. Ce spray maison inattendu promet des façades à nouveau veloutées, sans effort ni rinçage.

Sur les photos, une cuisine mate a ce charme doux, presque velouté. Dans la vraie vie, beaucoup voient surtout les défauts : façades marquées, halos autour des poignées, traces qui reviennent dès que la lumière du matin balaie les portes. Une lectrice résume : « Ma cuisine mate était couverte de traces grasses, rien n’y faisait. »

Après une série de dégraissants costauds et d’éponges frottées avec énergie, le résultat est parfois pire : zones brillantes, auréoles, impression de « sale » même juste après le ménage. Pourtant, un spray maison à trois ingrédients suffit à effacer ce film gras… à condition de respecter un dosage précis.

Ma cuisine mate couverte de halos gras : d’où viennent vraiment ces traces ?

Une façade mate ne renvoie pas la lumière, elle la diffuse comme un papier légèrement rugueux. Le moindre dépôt de gras se voit : vapeur de cuisson, projections d’huile, doigts un peu gras se mêlent à la poussière et forment un voile collant, surtout sur les teintes sombres ou beige grisé.

Avec une éponge et beaucoup d’eau, ce film ne disparaît pas, il s’étale. Un dégraissant trop puissant ou une microfibre déjà chargée créent des zones lustrées, des auréoles en ronds, un aspect « semi-brillant » qui casse complètement l’effet mat.

Le spray maison spécial cuisine mate : la recette 2/3 – 1/3 à retenir

La formule tient dans une équation simple : 2/3 d’eau, 1/3 d’alcool ménager, 1 cuillère à soupe de liquide vaisselle neutre pour un flacon. Avec ce mélange, on peut nettoyer une cuisine mate sans traces et sans effort excessif. Par exemple, 200 ml d’eau et 100 ml d’alcool dans un pulvérisateur de 300 ml.

L’eau humidifie sans détremper, l’alcool aide à dissoudre les graisses et sèche très vite, le liquide vaisselle capture le gras comme dans l’évier. Le tout se prépare en moins d’une minute dans un pulvérisateur propre, bien étiqueté, rangé loin d’une flamme.

✨ L’astuce validée par la rédaction Efficacité 9/10 Temps gagné ≈ 2 min/façade 🔍 Pourquoi ça fonctionne ? L’eau assouplit le film gras, l’alcool ménager aide à le dissoudre et s’évapore vite, tandis que le liquide vaisselle encapsule les graisses. Avec une double microfibre, le gras est absorbé en un seul passage, sans voile ni besoin de rinçage. 💡 Le petit plus : adopter la méthode “un passage, un chiffon” et pulvériser sur la microfibre protège les chants et les joints, tout en gardant en tête la formule 2/3 eau – 1/3 alcool ménager – 1 c. à s. vaisselle. 🚫 À NE JAMAIS FAIRE : charger le mélange en liquide vaisselle ou dégainer vinaigre et bicarbonate : cela crée un voile collant et peut lustrer définitivement certaines zones mates.

Le geste “un passage, un chiffon” pour effacer le film gras sans frotter ni rincer

Pour profiter de ce spray sans effort, tout se joue dans l’application. On pulvérise le produit sur une microfibre impeccable plutôt que directement sur la porte, surtout près des chants et des poignées. On laisse poser 20 à 40 secondes, puis on essuie en bandes droites, sans appuyer. Dès que le chiffon commence à « tirer », on change de face et une deuxième microfibre sèche vient uniformiser le mat. Aucun rinçage : il y a peu de produit et l’alcool s’évapore.

Pour garder la finition mate longtemps, l’idéal est une courte routine. Après la cuisson, un passage de microfibre sèche sur les poignées, la crédence et les façades près de la plaque évite que le film gras ne s’installe. En cas de traces anciennes, on allonge un peu le temps de pose ou on ajoute au maximum une demi-cuillère de vaisselle, sans jamais surdoser ni utiliser vinaigre, bicarbonate ou éponges magiques, qui finissent par lustrer le mat.

Sources Marie France

«Ma cuisine mate etait couverte de traces grasses ce spray fait maison en 30 s a tout efface sans frotter ni rincer»