Ma grand-mère a 94 ans et en paraît 75 : cette phrase qu’elle répète chaque jour change tout pour bien vieillir

À 94 ans, cette grand-mère qui en paraît 75 bouscule tout ce que l’on croit savoir pour accepter son âge et bien vieillir. Son secret, pourtant, tient en une seule phrase qu’elle répète depuis toujours.

À 94 ans, cette grand-mère sert encore le thé à sa table de cuisine, avec des gestes calmes et précis. Sa peau garde un éclat étonnant, ses yeux pétillent. Pour son petit-fils assis en face, impossible de lui donner plus de 75 ans.

Il se demande depuis longtemps comment elle fait. Ce jour-là, il craque et pose enfin la question : « Quel est ton secret ? » Puis il insiste : « Tu en fais 75, peut-être moins. Quelle routine de soins ? Quel régime ? Quels compléments alimentaires ? », raconte le média américain VegOut.

Le secret de cette grand-mère de 94 ans pour bien vieillir

Elle sourit et lâche une phrase qui le cloue sur place : « Je ne me suis jamais, de toute ma vie, souhaitée plus jeune que je ne l’étais. » Une réponse à rebours d’une industrie anti-âge estimée à plus de 60 milliards de dollars, soit environ 55 milliards d’euros, qui promet de faire reculer le temps. Pour elle, aucun âge n’est à effacer.

L’auteur réalise alors combien de temps beaucoup passent à ruminer le passé, à penser « Si seulement j’avais encore 25 ans » ou « J’aimerais avoir l’énergie que j’avais à la fac ». Les recherches en psychologie citées lient justement acceptation et contentement à un niveau de stress plus faible. Or ce stress chronique raccourcit les télomères, ces petits capuchons au bout des chromosomes qui influencent la vitesse à laquelle les cellules vieillissent.

Quand accepter son âge rajeunit l’esprit et le corps

Cette histoire rappelle que ce n’est pas qu’une belle formule. Des travaux sur la pleine conscience et le vieillissement montrent que les personnes présentes à ce qu’elles vivent ont des niveaux d’inflammation plus bas et une meilleure santé cellulaire. Elles dorment mieux, sont moins tendues, gardent plus longtemps leurs capacités cognitives. La grand-mère ne parle jamais de pleine conscience ; pour elle, elle appelait simplement cela vivre.

Plutôt que de glorifier un âge d’or, elle prévoit son club de lecture du lendemain ou la prochaine saison de son jardin. « Chaque âge a ses cadeaux, » a-t-elle expliqué un jour à son petit-fils. « Dans ma trentaine, j’avais de l’énergie mais pas de sagesse. Dans ma cinquantaine, j’avais de la confiance mais je me souciais encore trop de ce que les gens pensaient. Dans ma septantaine, je me suis enfin sentie libre. Et maintenant, dans ma nonantaine, chaque jour ressemble à un niveau bonus. »

Comment adopter ce secret pour accepter son âge à tout moment de la vie

Après cette révélation, le journaliste voit à quel point il parle sans cesse du passé : « À l’époque où je travaillais en restauration dans ma vingtaine… » ou « Quand j’ai emménagé pour la première fois à New York pour ma formation en cuisine… ». Il choisit de remplacer ces refrains par la phrase de sa grand-mère : « Je ne souhaite pas être plus jeune. »

Le journaliste raconte qu’en quelques mois, il dort mieux, regarde ses anciennes photos sans tristesse, et ses proches le trouvent plus détendu, presque plus jeune. Le défi proposé au lecteur est simple : pendant une semaine, repérer chaque pensée de regret, puis nommer aussitôt un avantage concret de son âge actuel pour commencer à vraiment accepter son âge et bien vieillir.