Maisons du Monde brade à -50 % ces bols en céramique repérés partout, moins de 10 € pour relooker la table

En plein mois de janvier 2026, alors que l'on a envie de réchauffer son intérieur sans faire exploser son budget, une tendance se démarque sur les tables comme sur Instagram : la vaisselle en céramique aux formes douces et irrégulières. Partout, les bols sculptés remplacent les modèles standardisés et s'affichent dans les cuisines scandinaves, bohèmes ou minimalistes.

Au milieu de cette vague, un modèle ressort : les bols en céramique Mona de Maisons du Monde, reconnaissables à leur forme de corolle inspirée des pétales d'une fleur. Vendus par lot de quatre dans des tons bronze, bleu, rose et vert, ils s'invitent aussi bien sur une table campagne chic que sur un îlot très contemporain, avec en prime une offre qui allège nettement la facture.

La tendance céramique qui plaît à tous les intérieurs

Le succès de cette vaisselle en céramique tient d'abord à son côté artisanal. Les légères irrégularités de la matière, le relief au toucher et les formes souples donnent immédiatement plus de chaleur à la table. On s'éloigne de la vaisselle lisse et anonyme pour retrouver une sensation de fait main, très en phase avec l'envie actuelle de simplicité et de confort.

Dans un esprit slow life, un simple bol posé sur une étagère en bois ou une table basse devient un accent décoratif à part entière. Les teintes sourdes bronze, bleue, rose et verte de Mona s'accordent avec le bois clair, le lin naturel ou le rotin, et se fondent sans effort dans un salon bohème comme dans un décor japandi épuré.

Les bols Mona Maisons du Monde à -50 % pendant les soldes

D'ordinaire, ce genre de pièces travaillées reste réservé aux boutiques de créateurs. Chez Maisons du Monde, le lot de 4 bols corolles Mona est affiché à 19,99 € en prix de référence, mais il passe à 9,95 € le lot de 4, soit une réduction immédiate de 50 %. Chaque bol revient à environ 2,49 €, l'équivalent d'un café gourmand pour un objet que l'on garde plusieurs années.

Cette opération s'inscrit dans les soldes d'hiver 2026, avec une date fixée au 3 février 2026, dans la limite des stocks disponibles et des magasins participants. Pour celles et ceux qui rêvaient de changer de service sans grever leurs finances, ce prix, rare : difficile de trouver une céramique aussi décorative à ce niveau de prix en magasin.

Comment adopter ces bols en céramique Maisons du Monde au quotidien

Au petit-déjeuner, ces bols corolles accueillent porridge, granola ou fruits frais et transforment la table en scène photogénique. Le soir, ils servent pour les soupes, les nouilles ou les desserts, puis se recyclent en contenants pour olives, tartinades ou chips de légumes à l'heure de l'apéritif. Les quatre coloris permettent de distinguer facilement le bol de chaque convive tout en créant une table vivante.

Entre deux repas, ces Mona trouvent aussi leur place ailleurs dans la maison : vide-poche dans l'entrée, coupelle à bijoux sur une commode, petite coupe pour fruits secs près du canapé. À moins de dix euros le lot, ils ajoutent couleur et matière sans bouleverser le budget déco. Reste à savoir si vous craquerez plutôt pour le bronze, le bleu, le rose ou le vert.