Maisons du Monde : ce coffret d’assiettes de Noël à moins de 30 € risque d’être pris d’assaut pour le réveillon

À l’approche du réveillon, les vitrines scintillent, les playlists de Noël tournent en boucle et la pression monte pour dresser une table digne des plus belles photos déco. On rêve d’une ambiance chaleureuse, de desserts joliment présentés, d’assiettes qui font briller les yeux des invités. Reste une question très concrète : comment donner ce côté féerique sans exploser un budget déjà mis à mal par les cadeaux.

Bon plan repéré dans les rayons art de la table : un coffret de 4 assiettes de Noël Maisons du Monde en céramique, décorées de motifs festifs, affiché à seulement 29 € pour l’ensemble, soit environ 7,25 € l’assiette. Une vaisselle dédiée au dessert qui donne immédiatement un air de fête à la table, sans investissement démesuré. De quoi éveiller la curiosité des chasseurs de bonnes affaires.

Assiettes de Noël : la petite touche qui change tout

Une table de fêtes se joue souvent sur un détail bien choisi. Des assiettes à dessert ornées de sapins, d’étoiles ou de touches dorées attirent tout de suite le regard, surtout au moment du gâteau ou de la bûche. Inutile de renouveler tout le service : quatre pièces fortes posées sur une nappe unie suffisent à donner une vraie identité de Noël au repas.

Pour ceux qui surveillent chaque euro, l’écart avec certaines marques haut de gamme reste frappant. Des coffrets de 4 assiettes de Noël signés Villeroy et Boch avoisinent par exemple 99 €, là où ce set Maisons du Monde reste sous la barre des 30 €. Dans le reste de la collection, des lots d’assiettes dorées comme la gamme Faustine se situent autour de 15,98 € les deux, preuve d’une vraie volonté de rester accessible.

Le coffret 4 assiettes de Noël Maisons du Monde à 29 €

Le coffret réunit quatre assiettes à dessert en céramique de 21 cm de diamètre environ pour 2,2 cm de hauteur, un format idéal pour les bûches, tartes ou parts de galette. Les motifs de Noël jouent sur les codes classiques : fonds clairs, touches de rouge et de vert, détails dorés qui réchauffent la table sans la surcharger. La céramique offre une bonne tenue dans le temps et remplace avantageusement la vaisselle jetable qui finit à la poubelle après le repas.

Ces assiettes de Noël Maisons du Monde ne servent pas uniquement le soir du 24. Elles trouvent facilement leur place tout l’hiver pour des moments conviviaux.

desserts du réveillon ou du Nouvel An, pour mettre en valeur la bûche ;

brunchs d’hiver, avec viennoiseries et fruits ;

goûters chocolat chaud et biscuits avec les enfants ;

service à dessert chic pour la galette des rois.

Un coffret déco qui fait un cadeau de Noël futé

Offrir un objet déco utile reste une valeur sûre pour les fêtes, surtout à une sœur, une amie ou une mère qui aime recevoir. Ce coffret de vaisselle de Noël pas chère coche beaucoup de cases : prix doux, style festif, usage immédiat et durable. Glissé dans une jolie boîte avec un torchon assorti ou quelques bougies, il devient un coffret cadeau prêt à déposer au pied du sapin.