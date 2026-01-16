Maisons du Monde : cette déco murale bohème à -50 % transforme votre mur blanc avant la fin des soldes

Janvier bien entamé, les guirlandes sont rangées et tout à coup, le salon paraît un peu nu. Le canapé est là, le tapis aussi, mais ce mur blanc en face de vous casse l’ambiance cocooning que vous aviez en tête. Vous avez envie de chaleur, de matière, d’un détail qui apporte du style sans lancer de gros travaux. Et forcément, le budget reste serré après les fêtes.

C’est exactement là que la déco murale bohème se révèle précieuse, surtout quand elle se trouve en promotion. Chez Maisons du Monde, un set de 3 décorations murales en osier avec miroir, baptisé Constanta, affiche en ce moment une remise de -50 %. Vendu 13,45 € au lieu de 26,99 €, ce trio profite des soldes d'hiver 2026 pour devenir extrêmement accessible. Et ce trio fait bien plus qu’habiller un mur.

Une déco murale bohème qui joue avec la lumière et les matières

L’ensemble se compose de trois fleurs tressées en fibres naturelles, aux diamètres d’environ 40 cm, 34 cm et 25 cm. Leur cœur en miroir capte la lumière et crée de jolis reflets, ce qui donne tout de suite plus de profondeur à la pièce. Les formes florales adoucissent les lignes du mur et évitent l’effet trop géométrique des cadres classiques. Accrochées ensemble, elles dessinent un rythme visuel léger, presque comme un bouquet posé à la verticale.

Ce choix d’osier et de couleurs naturelles colle parfaitement à l’esprit bohème décrit en 2025 comme un véritable art de vivre, fait d’authenticité et de douceur. On reste dans des teintes sable et lin qui se marient aussi bien avec un canapé beige qu’avec un mur terracotta ou vert sauge. Le résultat respire la simplicité chaleureuse, loin des matériaux froids ou trop industriels. C’est typiquement le genre de détail qui rend un intérieur plus apaisant sans tout changer.

Un bon plan Maisons du Monde à 13,45 € pendant les soldes

Côté porte-monnaie, l’argument est clair : pendant les soldes, la déco murale fleurs en osier avec miroir passe de 26,99 € à 13,45 €, soit une réduction de 50 % pour trois pièces. L’offre est annoncée comme temporaire, valable jusqu’au 3 février 2026 selon les magasins participants et les stocks disponibles. Pour un set complet prêt à poser, le rapport quantité/prix reste très avantageux. C’est typiquement l’achat plaisir qui ne plombe pas le budget de début d’année.

Pour ne pas laisser filer la promo, une astuce fonctionne bien : la technique du "panier fantôme". Vous repérez le produit, vous l’ajoutez à vos favoris ou à votre panier en ligne, puis vous surveillez la disponibilité et la remise jour après jour. Dès que la taille souhaitée de votre mur et votre budget s’alignent, vous validez sans perdre de temps. Pratique pour éviter la mauvaise surprise du "rupture de stock" au moment de se décider.

Où accrocher vos fleurs en osier Constanta pour un effet waouh ?

Dans le salon, ce trio peut devenir le point focal au-dessus d’un buffet ou d’un petit banc en bois. Vous pouvez les disposer en diagonale ou en triangle, en jouant sur les trois diamètres pour casser la rigidité du mur. Pour un rendu encore plus bohème, il suffit de les mêler à quelques paniers plats ou petits miroirs en rotin déjà présents chez vous, façon mur galerie improvisé. L’ensemble donne tout de suite l’impression d’un décor pensé, alors qu’il suffit de quelques clous.

Dans la chambre, les trois fleurs d’osier habillent élégamment une tête de lit en lin ou en bois clair, en remplaçant avantageusement un grand tableau coûteux. Elles fonctionnent aussi très bien pour encadrer un coin lecture avec fauteuil et plaid, où les miroirs renvoient une lumière douce en fin de journée. Même une simple entrée gagne en chaleur avec ce set accroché au-dessus d’une console ou d’un porte-manteau. Reste juste à décider quel mur aura droit en premier à cette touche bohème à prix mini.