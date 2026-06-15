Marine (Star Academy) : en coulisses, ce qui la bouleverse encore quand des inconnus lui demandent une photo

Entre les loges et les trains de nuit, Marine, gagnante de la Star Academy 2025, s’habitue encore à une célébrité qu’elle ne réalise pas toujours. Que se passe-t-il quand elle ne comprend pas pourquoi on lui demande une photo ?

Dans les loges, entre deux changements de tenue, Marine Delplace s’étonne encore de voir des fans patienter pour un selfie. Depuis sa victoire à la Star Academy en janvier 2025, la jeune femme de 26 ans vit au rythme des balances, des plateaux télé et des trains de nuit, sans toujours réaliser que les gens la reconnaissent. Pour cette ancienne étudiante en dentaire venue d’Arras, l’affection du public a tout bousculé, mais elle continue de se voir comme une chanteuse en apprentissage plus qu’une star installée.

En un an et demi, son premier album Cœur maladroit, certifié or puis réédité, un NRJ Music Award de révélation et une tournée de festivals en France et en Suisse ont façonné la nouvelle vie de Marine après la Star Academy. Elle l’a racontée dans son mini-documentaire À la maison, où l’on suit les studios, les répétitions, les premiers Zénith et les doutes qui vont avec. Derrière la lumière, c’est un quotidien beaucoup plus nuancé qui se dessine.

Une vie renversée, mais une même “Marine” en coulisses

Avant TF1, Marine préparait une carrière de dentiste dans le Nord. La finale de la saison 12, remportée avec une large avance face à Ebony, a tout arrêté net pour lancer autre chose : des chansons écrites avec Eddy de Pretto ou Joseph Kamel, des salles pleines, des rencontres à la sortie des concerts. Elle le répète souvent en interview : sa vie a pris un virage total, mais son caractère, ses doutes et ses réflexes de fille du Pas-de-Calais n’ont, eux, pas bougé.

Cette ambivalence nourrit le documentaire À la maison, tourné entre la sortie du château et les premières dates de la tournée Cœur maladroit. On y voit les blocs-notes qui s’empilent, les séances de studio où elle envoie encore ses maquettes à ses proches, les moments de flottement avant de monter sur scène. Marine y parle de trac, de pression, de la difficulté à gérer les réseaux sociaux, tout en savourant le soutien d’un public qui la suit depuis le château.

Célébrité, argent et famille : ce que Marine veut mettre au clair

Dans C à Vous, l’animateur a raconté que son père ne « supportait plus » qu’on lui dise : « Vous êtes devenus riches grâce à votre fille », un agacement rapporté par Télé Star. Marine a tenu à rectifier : « Les gens mélangent peut-être un peu tout parce que ma réussite, c’est la mienne, ce n’est pas celle de mes parents, même s’ils en sont fiers, bien sûr », a-t-elle expliqué. Puis elle a insisté : « Ce n’est pas que je ne veux pas leur donner de l’argent. Mais ce n’est pas parce que ton enfant a de l’argent que d’un seul coup, toi, tu deviens quelqu’un de riche. » Une manière de tracer une frontière nette entre sa carrière et la vie de ses parents.

Son père reste chauffeur routier, tout en jouant un rôle clé dans l’artistique. Marine assure : « Je suis très proche d’eux depuis toujours et puis même, j’ai l’impression d’être encore un enfant ». Elle l’appelle chaque jour, lui envoie ses nouveaux morceaux : « Dès que je fais un titre en studio, je lui envoie et il me fait une analyse précise de ce qu’il aime, ce qu’il n’aime pas, ce qu’il faudrait rajouter ». Une organisation très familiale, loin de l’image de diva que certains ont pu lui coller.

Grégory Lemarchal, fil rouge discret de sa nouvelle vie

Invitée dans Télématin le 11 juin 2026, Marine a découvert des images d’archives de Grégory Lemarchal, son grand souvenir de la saison 4. Émue par son interprétation de Je sais pas, elle a lancé : « Sans exagérer, si on ferme les yeux, on pourrait presque penser que c’est Céline Dion, mais plus jeune. Il allait très haut… Pas une voix de femme non plus, mais il chantait très bien », a-t-elle confié sur France 2, citée par Programme TV. Elle a rappelé à quel point il l’a marquée : « J’ai chanté ses chansons. J’ai repris ‘À corps perdu’ sur la finale… C’est une voix que j’adorais, une personne très touchante ». Entre ses tournées, les festivals de l’été et une grande date parisienne déjà annoncée pour 2027, c’est avec ce modèle en tête que Marine poursuit, en coulisses, une trajectoire où la reconnaissance du public reste parfois plus surprenante pour elle que pour ceux qui la croisent.